Puig: "Els grans reptes del turisme de la Comunitat Valenciana no passen per la taxa turística ni per a bé ni per a mal"

Així ho ha indicat tant a Cullera (València) com a Alacant, on ha atès als mitjans en diversos actes. Puig ha reiterat que estem a l'inici d'una iniciativa que parteix dels grups parlamentaris, en el qual encara queda "recorregut", i tot i que personalment creu que la taxa no és oportuna en aquest moment, ha recordat que correspondrà a cada Ajuntament decidir sobre la seua aplicació. I veu "encertada" la decisió de Cullera de no fer-ho.

"Jo no sóc partidari sincerament, ho he dit, però sí que es puga establir un debat des del respecte institucional. Jo respecte el que decidixen les Corts, m'agrade més o m'agrade menys. És que la democràcia és així", ha indicat Puig.

En tot cas, ha posat l'accent que els problemes del sector turístic no estan residenciats en aquesta qüestió, atés que no s'aplicarà en la majoria de municipis, sinó en "com podem avançar en el posicionament de la Comunitat Valenciana en els nous mercats i com aconseguir estabilitat en l'ocupació, una desestacionalització que permeta als treballadors del sector que tinguen garantit un projecte de vida segur i que cada vegada tinguem major producte turístic".

També passen els reptes per la modernització, l'estabilització de les plantilles i a generar major formació, major qualitat i en el suport a un sector fonamental. "Eixa és la preocupació", ha resumit, en un moment en el qual s'està eixint d'una crisi "molt profunda" i després d'uns resultats en la Setmana Santa que, en el cas de Cullera, han sigut molt positius, amb una ocupació propera al 90% i quan s'afronta la temporada d'estiu "molt esperançats", malgrat els problemes d'inflació i els costos energètics.

Puig, que ha posat com a exemple a Cullera del que ha de fer-se -amb un sector que s'adapta a les circumstàncies, que no es queda en el 'sol i platja', aposta per la gastronomia i la cultura-, s'ha mostrat convençut que els empresaris "estan més preocupats que no es produïsca cap aturada en la inversió ni en les obres".

"RACIONALITAT"

"Jo també estic més preocupat pel que és l'acció inversora de les administracions i la capacitat de contribuir al creixement que en eixe debat", ha dit, i ha demanat abordar-ho "des de la racionalitat i tenint en compte que els grans reptes que té hui el turisme a la Comunitat Valenciana per descomptat no passen per la taxa turística, ni per a bé ni per a mal, ni si s'aplica o si no s'aplica".

Puig, que ha defès que aquest ha sigut el Govern de la Generalitat que més ha donat suport al turisme, creu que no s'ha de "generar cap tipus d'incertesa" amb la taxa. "És un marc i ací cadascun podrà establir el que considere. Cal mantindre també, en honor a la veritat, que hi ha moltes ciutats d'Europa en aquests moments que tenen establida eixa taxa", ha conclòs.