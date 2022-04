La Feria del Libro de Madrid tendrá este año más casetas y expositores "que nunca en el siglo XXI"

La Feria del Libro de Madrid no solo aspira a recuperar este 2022 el ambiente preCovid, sino que, además, será aún más grande que en ediciones pasadas gracias la generosa cesión del espacio por parte de los expositores tradicionales. "Probablemente, nunca vaya a ocurrir algo así: quienes tenían espacio asegurado han renunciado a metros de sus casetas, incluso a ellas, para que entre gente que de otra manera no hubiera podido estar", ha explicado la directora de la Feria del Libro de Madrid, Eva Orúe.

De ahí que la 81ª edición vaya a ser "extraordinaria, con más casetas y expositores que nunca en el siglo XXI", sostiene Orúe. Concretamente habrá 378. En ellas se repartirán 52 librerías generales, 57 librerías especializadas, 153 editoriales independientes, 50 editoriales compartiendo, 22 grandes grupos, seis facsímiles y 24 organismos oficiales.

La nueva edición no tendrá un país invitado, como ya suele ser costumbre, porque "las circunstancias nos han impedido tenerlo", explica la directora. Lo que no impedirá que los madrileños se sumerjan en un viaje por la literatura. Porque precisamente la Feria de 2022 se celebra bajo el signo del viaje. Primero, por la travesía de los últimos dos años, que ha impedido la normal celebración de las últimas ediciones; segundo, porque "con los libros viajamos", una "obviedad" que la directora ha querido recordar.

Cartel Feria del Libro Madrid 2022 Isaac Sánchez

Y así lo ha reflejado el dibujante Isaac Sánchez en el cartel de la 81ª Feria del Libro de Madrid. Su trabajo apela a un público joven, a quien está destinado esta Feria. Y con el objetivo de transmitir la alegría de leer, el dibujante ha ilustrado a una joven y sonriente lectora junto a su gato, símbolo de los madrileños y del ámbito literario. Como dibujante de cómic, Isaac Sánchez ha ilustrado tres viñetas verticales "como si se tratara de un libro" -explica-, en la que la joven disfruta de la lectura, ya sea en el agua, en el aire o en la tierra. Sobre ella caen "libros como si fueran confetis", señala Sánchez apelando a la feria como "vida y color".

Este es el cartel que he tenido el honor de ilustrar para la feria del libro de Madrid @FLMadrid Muchas gracias por esta oportunidad.

¡Espero que os guste! pic.twitter.com/hPqCnZ47w0 — Isaac Sánchez (@Loulogio_Pi) April 20, 2022

La Feria volverá a llenar de literatura el pulmón verde de Madrid, por el recorrido clásico. El acceso principal es la Puerta de Madrid, que dirige al Paseo de Coches y termina en el Paseo Uruguay. "El acceso al Retiro va a ser libre y se podrá pasear por la feria como se ha hecho siempre", celebra el presidente del Gremio de Librerías de Madrid, Enrique Pascual. Eso sí, como novedad y para evitar aglomeraciones con motivo del Covid, se va a tratar trasladar las grandes firmas a zonas que no entorpezcan el paso, es decir, "descargar puntos calientes donde pueda haber mucha gente", avanza Pascual quien no quiere pasar la oportunidad para invitar a los madrileños a acudir a la feria no solo en fin de semana sino entre semana.