Ofereixen 1.515 places per a estudis superiors d'Art Dramàtic, Arts Plàstiques, Dansa, Disseny i Música

Concretament, 1.380 de les places disponibles són per a l'alumnat que accedeix per primera vegada als estudis conduents a l'obtenció dels títols superiors en Art Dramàtic, Arts Plàstiques, Dansa, Disseny i Música; i 135 per a iniciar els estudis de màster en Disseny (75 places) i màster en Música (60 places), detalla el departament que dirigeix Carolina Pascual a través d'un comunicat.

Per especialitats, per a Art Dramàtic s'ofereixen 24 places de nou ingrés per al curs 2022-203, per a Arts Plàstiques un total de 80, per a l'especialitat de Dansa es reserven un total de 100 places (50 per a l'especialitat de Coreografia i Interpretació i 50 per a la de Pedagogia de la Dansa), per a Música s'ofereixen 401, i l'oferta més numere pertany a l'especialitat de disseny amb una convocatòria de 775 places per a pròxim any acadèmic.

Quant a la distribució per províncies, València disposa un total de 642 vacants, 471 disposa Alacant i 267 els centres de la província de Castelló.

Per la seua banda, l'oferta de màsters es concreta en 135 places, de les quals 75 pertanyen a Ensenyaments Artístics en Art i Disseny en les seues especialitats d'Edició d'obra gràfica a través del Gravat i la Serigrafia, Creativitat i desenvolupament de Producte, Co-Disseny de Moda i Sostenibilitat, Disseny Interactiu, Disseny de Publicacions Analògiques i Digitals i Disseny per a realitats esteses i Videojocs; i les 65 restants pertanyen a Ensenyaments Artístics Musicals en les especialitats d'Interpretació i Investigació de la Música, Interpretació musical i Investigació aplicada, Interpretació operística i Interpretació musical i Investigació performativa.

Desglossat per centres, les vacants es distribueixen de la següent manera: en l'Escola Superior d'Art Dramàtic de València: 24 places; Escola Superior de Ceràmica de l'Alcora: 40 places; Escola d'Art i Superior de Ceràmica de Manises: 40 places; Conservatori Superior de Dansa de València: 50 places; Conservatori Superior de Dansa d'Alacant: 50 places; Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alacant: 120 places; Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alcoi: 120 places; Escola d'Art i Superior de Disseny de Castelló: 80 places; i Escola d'Art i Superior de Disseny d'Oriola: 80 places.

En la llista també figuren l'Escola d'Art i Superior de Disseny de València, amb 375 places; Conservatori Superior de Música d'Alacant: 101 places; Conservatori Superior de Música de Castelló: 147 places; Conservatori Superior de Música de València: 153 places; Màster de Disseny: 75 places, i Màster de Música: 60 places.

REQUISITS ACCÉS

Per a l'accés a aquests ensenyaments oficials de Grau es requereix estar en possessió del títol de Batxillerat o haver superat la Prova d'Accés a la Universitat per a majors de 25 anys, a més d'haver superat la prova específica d'accés que acredite que les persones aspirants posseïxen els coneixements, habilitats i aptituds necessàries per a cursar els corresponents estudis.

No obstant açò, i excepcionalment, podran accedir als ensenyaments artístics superiors les persones majors de 18 anys, i les majors de 16 per als estudis de música o dansa que, sense tindre el títol de batxiller, superen la prova específica d'accés per a persones sense requisits acadèmics.