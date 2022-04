Álvaro Boix renuncia a 'Baila conmigo', pero le sustituyen por otro 'ligón' de 'La isla de las tentaciones'

El reality de citas Baila Conmigo echaba a andar hace solo unas semanas y en ese tiempo ha dejado grandes momentos televisivos, como el anuncio del embarazo de Lucía Sánchez, una de las primeras participantes, o las declaraciones sobre el asunto de Isaac 'Lobo', su expareja y padre de la criatura.

Ahora el programa ha vivido otra revolución: la marcha de Álvaro Boix. El que fuera participante de La isla de las tentaciones tuvo varias citas con sus candidatas y llegó a mostrarse cercano a dos de ellas, pero al parecer no está en el momento vital de buscar pareja.

Así que en la última emisión y ante la maestra de ceremonias, Nagore Robles, se puso ante sus dos candidatas, Jessica y María, y les explicó que se iba y los porqués.

"He conocido a dos chicas maravillosas. Pero he decidido pensar en mí, en ser feliz yo y cuando esté preparado lo estaré", anunciaba.

"Me voy a ir solo", decía sin dudar. "Lo he dado todo de mí pero algo dentro de mí me dice que pare, que esté conmigo mismo, que tenga paciencia y que todo llegará", explicaba a las dos jóvenes.

Las dos chicas comprendían la situación e incluso la esperaban. "He notado que lo intentaba pero algo le faltaba. Es la decisión correcta porque creo que tiene que estar en paz con él mismo primero para después tener pareja", decía Jessica.

Pero el programa continúa, así que después de que Álvaro abandonara la "mansión del amor" se anunciaba a su sustituto, otro de los hombres que más juego dio en La isla de las tentaciones: Manuel González, a su vez expareja de Lucía Sánchez.

"Esta noche, carricoche", dijo como presentación, citándose a sí mismo en una de sus frases más célebres del concurso.