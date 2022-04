Lucía Sánchez ya tiene nombre para su hijo y revela cómo está su relación con Isaac Torres

Lucía Sánchez abandonó el programa Baila conmigo tras desvelar que estaba esperando un bebé de Isaac Torres y que necesitaba pasar tiempo con su familia.

La exconcursante de La isla de las tentaciones aseguró que la relación entre ambos era inexistente hasta que ella misma dio la noticia en el programa.

Este viernes, Lucía ha querido aclararle a sus seguidores cómo está la situación con él en estos momentos. "Hablamos para lo que hay que hablar y punto", afirma, confirmando que estará presente durante las próximas ecografías.

"No me gusta ni quiero hablar de él. Lo quiero dejar al margen que él cuente sus cosas y yo contaré las mías. Cordial", declaró en sus historias de Instagram. No ha querido ahondar más allá sobre si la familia de Isaac se ha puesto en contacto con ella o si se interesan por los asuntos del bebé.

Además, también ha adelantado que ya ha elegido cuál será el nombre de su futuro hijo, tanto si es niño como si es niña. "Sé el nombre tanto de niña como de niño", ha desvelado.

Pese al interés de sus fans por conocer cómo se llamará el bebé, no ha querido adelantarse y esperará a revelarlo después de hacer una fiesta de revelación del sexo. "Lo anunciaré cuando sepa lo que es y también el descartado", concluye.