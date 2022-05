Quiénes son We are domi, representantes de República Checa en Eurovisión 2022

Este 10 de mayo arrancan las semifinales de la nueva edición de Eurovisión 2022, por lo que no queda nada para que los representantes de los países participantes se suban al escenario del Pala Alpitour, en la ciudad italiana de Turín.

Los días 10 y 12 de mayo tendrán lugar las dos semifinales, para después pasar a la gran final el sábado 14 de mayo de 2022, donde se podrá conocer al ganador de esta edición. En el caso de España, Chanel Terrero será la representante en este evento, donde presentará su tema SloMo tras haber sido elegida en el concurso Benidorm Fest.

Una mezcla alternativa

We Are Domi representará a la República Checa en el Festival de la Canción de Eurovisión 2022 en Turín con la canción Lights Off. La banda está compuesta por un trío: la vocalista principal es Dominika Hašková y los dos músicos son Casper Hatlestad y Benjamin Rekstad

La canción es el sexto sencillo de este grupo desde que debutó por primera vez en 2019. Combinan un estilo de electrónica y pop alternativo con toques de música indie. Como indican en el portal oficial de Eurovisión, hasta ahora el grupo ha lanzado seis sencillos y cada uno de ellos refleja su pasión por la música pop.