Bernabé sobre la Copa Davis: "És una aposta clara del Consell pels esdeveniments esportius sostenibles"

Bernabé s'ha pronunciat d'aquesta manera després de conéixer-se que la capital valenciana serà una de les seus de la fase de grups de la Copa Davis durant el pròxim mes de setembre i que la Generalitat negocia amb l'empresa organitzadora la possibilitat d'acollir la final d'aquest torneig de tenis d'ací a uns anys.

Pilar Bernabé ha indicat que aquest és un torneig esportiu "de primer nivell", segons ha informat en un comunicat el PSPV-PSOE. "És un exemple clar de l'aposta decidida de la Comunitat Valenciana per l'esport i una manera d'entendre aquestes activitats i esdeveniments com un motor de desenvolupament econòmic i social fonamental per al territori", ha exposat.

Així mateix, ha assegurat que "la decisió que el torneig de tenis estiga" a València "durant cinc anys suposa un impacte econòmic i referencial per a la Comunitat Valenciana com una comunitat que aposta per l'esport".

"Apostem pels esdeveniments esportius sostenibles i de primer nivell que generen un impacte positiu en la ciutat", ha afegit la regidora i representant del PSPV-PSOE. "Des del Partit Socialista celebrem aquesta aposta clara i decidida del president Ximo Puig per atraure aquests esdeveniments esportius a la nostra terra", ha agregat Pilar Bernabé.

Per la seua banda, el vicealcalde de València i membre de Compromís, Sergi Campillo, ha donat la benvinguda a un esdeveniment esportiu com a est i ha apuntat que demostra "la capacitat d'atracció" de la capital valenciana.

Campillo s'ha pronunciat d'aquesta manera en el roda de premsa que ha oferit per a presentar els resultats de la fase de diagnosi del Pla Verd i de la Biodiversitat Urbana de València, preguntat per aquesta trobada esportiva després de conéixer-se que la ciutat serà una de les seus de la fase de grups de la Copa Davis.

"SEMPRE ÉS BENVINGUT"

El vicealcalde ha explicat que és una notícia que ha conegut per la premsa. "És una notícia que hem sabut per la premsa. Oficialment no teníem constància i, per tant, no puc valorar-ho", ha respost encara que ha asseverat que, "en principi, qualsevol esdeveniment esportiu d'àmbit internacional que puga vindre a la ciutat sempre és benvingut, òbviament".

"Això demostra també la capacitat d'atracció de la nostra ciutat", ha afegit el responsable municipal, que ha comentat que no pot "afegir res més perquè no tenim informació oficial sobre aquest tema".