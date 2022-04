Juicios de las tarjetas revolving: ¿es buena opción negociar con el banco?

Las tarjetas revolving siempre han estado en el punto de mira. Se trata de un producto financiero que funciona como una tarjeta de crédito y que permite financiar las compras y aplazar el pago en cuotas mensuales. De hecho, las asociaciones de consumidores ya han denunciado en varias ocasiones que se trata de un producto abusivo por sus intereses y por la deuda que adquieren los consumidores.

Tanto es así que el propio Tribunal Supremo emitió en 2020 una sentencia que daba pie a los clientes a reclamar por la vía judicial la devolución de los intereses cobrados de más. No obstante, "muchos de los usuarios que deciden interponer una demanda no conocen las consecuencias", explican desde la plataforma iAhorro. Entonces, ¿qué sucede si el cliente todavía debe dinero a la entidad en el momento de interponer una reclamación?

¿Cuáles son las opciones?

En el caso de que ganen el juicio, el contrato quedará declarado como nulo. Esto quiere decir que el banco tendrá que devolver al cliente los intereses y las comisiones cobradas. Pero si todavía deben parte del dinero que el banco ha prestado, los clientes sí tendrán que devolver este importe en un plazo de 20 días hábiles desde que sea firme la sentencia.

"A la hora de interponer una demanda, los ciudadanos desconocen este hecho, pese a que siempre es preferible situarse en el peor de los escenarios", detalla Antonio Gallardo, experto de Banqmi, el comparador financiero de iAhorro.

En este sentido, fuentes del sector jurídico estiman que cerca del 30% de los usuarios de este tipo de tarjetas que demandaron al banco y ganaron el juicio, todavía tenían dinero pendiente por devolver. "Este es un porcentaje elevado, teniendo en cuenta que, en función del perfil del usuario, muchos de ellos, no podrán hacer frente a la deuda final con el banco en el plazo establecido", añaden.

¿Cuándo es conveniente presentar demanda?

Los especialistas de iAhorro recuerdan que es realmente importante informarse correctamente antes de interponer una demanda. Muchos clientes "se lanzan a demandar al banco sin que su abogado les haya informado de que estarán obligados a afrontar el pago, incluso si ganan".

Una vez presentada la demanda ante la entidad, la declaración de nulidad de este producto financiero implica que "tengan que restituirse las prestaciones de modo recíproco". Y exponen el siguiente ejemplo: una persona aplaza compras por un valor de 5.400 euros con esta tarjeta y en el momento de presentar la demanda ha devuelto 1.800 euros y ha pagado 2.100 euros en concepto de intereses y comisiones.

En el caso de ganar el juicio, el banco debe devolver estos 2.100 euros. No obstante, el cliente todavía tendrá que pagar al banco la cantidad pendiente por haber aplazado las compras: 3.600 euros. De tal manera que el cliente deberá hacer frente a un pago de 1.500 euros: los 3.600 que tenía como deuda menos los 2.100 que el banco le devolverá por los intereses.

¿Y negociar primero con el banco?

¿Y si el cliente no puede devolver el dinero que le deben al banco por falta de liquidez? "Si no se tiene dinero suficiente o, por ejemplo, no lo puede aportar la familia, lo mejor es buscar alguna financiación temporal que sirva de puente: desde un anticipo nómina a un préstamo personal", añade el experto de Banqmi.

Pero esta opción implicaría seguir endeudándose. "También una negociación con el banco podría ser una buena alternativa", añade el experto. Así, en función de cada caso, los bancos podrían estar dispuestos a ofrecer una solución de pago a estos clientes para que puedan devolver el capital pendiente.

Si no se devuelve esta deuda, "el banco tiene la opción de pedir el embargo de los bienes del cliente demandante, que creyó que la nulidad del contrato suponía no tener que devolver el dinero prestado". Por tanto, basándose en la declaración de nulidad, "el banco tiene derecho a recobrar dicha deuda por los cauces judiciales previstos", concluyen.