Taylor Swift y Joe Alwyn: cronología de un amor tan secreto como consolidado

Para casi toda aquella persona que no sea un o una swiftie -es decir, los fans acérrimos de Taylor Swift-, el nombre de Joe Alwyn no les dirá demasiado. Es más: incluso para algunos y algunas de estos seguidores incombustibles de la cantante de 32 años, la relación del actor británico con su ídolo es todo un misterio. Esto se debe únicamente a un motivo: ellos así lo han decidido. No cuentan con la prensa en absoluto y apenas si aparecen juntos en eventos o redes sociales. Aún así, hay conexiones con las que se puede crear una cronología de cómo ha sido esta consolidada historia de amor tan secreta como artística.

Para comenzarla hay que remontarse a la MET Gala de 2016. Y hay que tener en cuenta que la forma favorita de componer de la artista de West Reading, en Pensilvania, es la autoficción: de ahí que haya multitud de referencias a su propia vida en sus canciones. En la canción Dress, de su álbum Reputation, lanzado un año después de aquella gala, revela: "Vuelvo al día en que me conociste. / Tu cabeza rapada y mi pelo decolorado". Por lo tanto, el único momento en el que ambos tenían dicho look es la citada fiesta.

Llegaron por separado, por lo que se entiende que fue allí donde los presentaron. Lo curioso es que la autora de éxitos como All Too Well, exile o Look What You Make Me Do no acudió a la cita soltera: de su brazo iba su novio de aquella época, Tom Hiddleston. Swift había cortado con Calvin Harris en marzo de ese año y comenzó poco después con el actor de Loki. Sin embargo, el flechazo entre ella y Joe Alwyn, que acababa de terminar de rodar su primera gran película (Billy Lynn, de Ang Lee), fue inmediato. Tanto, que la cantante dejó a Hiddleston, con quien ya tenía sus diferencias sobre cómo afrontar llevar su relación ante los medios, poco después.

Aunque no está clara la fecha, entre finales del verano y principios del otoño de 2016, Swift y Alwyn comienzan una relación. Según algunos indicios, su primera cita podría haber tenido lugar en octubre, el after party de un concierto de Kings of Leon en el neoyorquino Hotel Bowery. En el documental Miss Americana, que la artista grabó para Netflix, explica brevemente que de él le atrajo su "maravilloso estilo de vida maravilloso: normal y equilibrado".

Ambos tienen tan claro que no desean que lo sepa la prensa -sobre todo la cantante, que venía de una serie de desagradables y públicas rupturas amorosas- y no es hasta mayo de 2017, cuando lo publica el diario The Sun, que se descubre que están juntos. Aún así, siguen sin hacer declaraciones oficiales. Ese verano, por fin, son fotografiados juntos desayunando en Nashville, la ciudad donde Taylor se crio.

En noviembre de ese año sale a la luz el álbum Reputation, que los fans de Taylor Swift analizan al milímetro. Hasta en tres temas de ese disco la cantautora habla de un amor que comienza, con el que está ilusionada y de cómo es conocer a alguien sin saber si acabará: Delicate, Gorgeous y la citada Dress. En otras explora su controvertida ruptura con Calvin Harris y sus polémicas con Kanye West y Kim Kardashian. De hecho, años más tarde, la artista admitiría que Alwyn fue una fuente inagotable de apoyo en su rifirrafe con Kimye.

No hubo más movimientos públicos por parte de la pareja hasta un año más tarde, en septiembre de 2018. Fue entonces un punto de giro, ya que acuden juntos, por primera vez, a un evento: la puesta de largo de La favorita, la película de Yorgos Lanthimos protagonizada por Olivia Colman, Emma Stone y Rachel Weisz en la que sale Alwyn. Taylor habla para Vogue por después: "Soy consciente de que la gente quiere saber sobre ese aspecto de mi vida. Creo que hemos conseguido ser muy reservados y los fans lo han entendido. De todas formas, prefiero hablar de trabajo".

Antes de entrar en la pandemia, que les ayudó a consolidarse como pareja, Taylor sacó a la luz su disco Lover, que se descubre como un álbum terapéutico, en tanto en cuanto es las canciones sirven para romper con el pasado y abrazar la posibilidad de un nuevo amor. También ese 2019 ambos asisten a la gala de los Globos de Oro. Aunque no lo hacen juntos, testigos aseguran que las miradas y sonrisas entre ellos son constantes.

En sus dos siguientes y consecutivos discos, folklore y evermore, hasta cinco canciones tienen como coescritor a un tal William Bowery: William es el nombre del abuelo compositor de Joe y Bowery, el hotel antes citado donde se conocieron. Es decir, el pseudónimo con el que Alwyn habría ayudado a su novia a la hora de crear los temas.

Así pues, llevan ya casi seis años desde que se conocieron y, por supuesto, su amor sigue viento en popa. Tanto, que ya han comenzado los rumores de una posible boda, de ahí que muchos medios estén intentando fotografiar a Taylor con un anillo de compromiso. Por ahora no se ha dado, lo que no quita que haya podido ocurrir y que, sin embargo, lo estén ocultando. Al fin y al cabo, ese ha sido hasta ahora el éxito de su relación.