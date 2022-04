Kaley Cuoco reflexiona sobre el matrimonio tras separarse de Karl Cook: "Nunca volveré a casarme, necesito aclarar mis prioridades"

Tras tres años juntos, el pasado mes de septiembre Kaley Cuoco y Karl Cook se divorciaron. La estrella de The Big Bang Theory y el jinete de caballos comunicaron esta decisión de forma conjunta, pero ha sido meses después cuando se ha sabido que la separación ha sido más compleja de lo que parecía, al menos emocionalmente.

"Nos hemos dado cuenta de que nuestros caminos actuales nos han llevado en direcciones opuestas", explicaron entonces. Sin embargo, a finales de noviembre, cuando la actriz cumplió 36 años, aseguró que no se encontraba bien, aunque se lo tomó con optimismo: "A veces no pasa nada por no estar bien, incluso en tu cumpleaños".

Ahora, la intérprete californiana ha reflexionado sobre lo que el matrimonio ha significado en su vida, pues también estuvo casada con el tenista Ryan Sweeting durante más de 2 años, hasta 2016.

"Nunca volveré a casarme", ha afirmado tajante en una entrevista con la revista Glamour. "Necesito aclarar un poco mis prioridades", ha añadido, no sin dejar claro que sus relaciones pasadas han sido "increíbles".

Aun así, Kaley Cuoco ha asegurado que el matrimonio ha acaparado demasiada parte de su vida: "Me gusta ser la pareja de alguien y tener esa compañía. Todos hemos vivido ese momento en el que piensas: 'Dios mío, nunca voy a conocer a alguien más'. Y lo haces. Hay grandes personas que llegan y se van de tu vida".

Con quien sí sigue casada es con su carrera: "Siempre ha sido mi primer amor, creo que es difícil de superar". Pero, de hecho, esto también le afecta en su vida.

"Estoy hablando mucho de eso en terapia. Soy muy de extremos, y tratar de encontrar el término medio [con el trabajo] es muy difícil para mí", ha declarado a Glamour. "He perdido amistades por eso [...] Quiero una relación más saludable para que no tenga miedo a tomarme una semana libre. Quiero tomarme un respiro entre trabajos".