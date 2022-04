Antonio David no registró su matrimonio con Olga Moreno hasta 2017, según 'Viva la vida'

Diego Arrabal ha revelado en Viva la vida que este sábado le ha llegado un documento que demostraría que Antonio David no habría elevado a público su matrimonio con Olga Moreno hasta agosto de 2017.

La pareja se casó ante notario el 12 de noviembre de 2009, pero Antonio David no lo registró hasta ocho años después, sin que la propia Olga lo supiera, han explicado en el espacio de Telecinco. Se casaron en régimen de separación de bienes ante notario, pero "no lo elevan a público" por lo que "no es válido" hasta que no se haga.

"Se eleva a público exactamente el 7 de agosto de 2017 que es cuando él declara", confiesa el paparazzi, refiriéndose a la causa judicial que aún tiene abierta el colaborador de Sálvame, en la que se declaró insolvente para no hacer frente a las deudas.

La propia Olga Moreno y su familia han confesado al periodista que desconocían que Antonio David no hubiera realizado este trámite, creyendo que sí que estaba registrado el matrimonio.

"Si Olga se separa al que le saldría la jugada redonda sería a Antonio David Flores y a Olga Moreno como cónyuge solvente le costaría todo el dinero que ha ganado en Supervivientes y más. Tendría que pagar las deudas que tiene adscritas a las sociedades que han tenido juntos durante el matrimonio para disolverlas", ha revelado José Antonio Avilés.

Este sería el motivo que explicaría por qué Olga Moreno no ha querido aún firmar el divorcio con el que fuera su pareja pese a que ya llevan más de seis meses separados y Antonio David ha rehecho su vida con Marta Riesco.