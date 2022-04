Jorge Javier Vázquez desvela lo que le dijo Kiko Matamoros al irse a 'Supervivientes': “Me quedé bloqueado”

Jorge Javier Vázquez se despidió el pasado viernes de Kiko Matamoros antes de que pusiera rumbo a Honduras para empezar a concursar en Supervivientes.

Este miércoles, el presentador ha desvelado en su blog en la revista Lecturas cómo ha sido este momento y los sentimientos que le ha producido la despedida.

"Kiko es una de las pruebas más evidentes de que la imagen que se da en televisión no tiene por qué coincidir con la real", asegura. "Le gusta ir de malote porque en su época juvenil sería lo que se llevaba, pero conforme va cumpliendo años le cuesta cada vez menos mostrar un corazón acogedor y hospitalario".

El pasado 8 de abril fue el último día de Kiko en Sálvame, y así se despidió del presentador. “El viernes, cuando se despidió de mí antes de ir al concurso, me dijo al oído: "Te quiero, cabrón'", ha desvelado.

"Yo, como de costumbre cuando me dicen cosas bonitas, me quedé bloqueado y a punto estuve de decirle: "Yo también". Pero no me salió la voz", asegura el periodista.

Asegura que espera que Kiko llegue muy lejos en el concurso, y que su reencuentro se pueda producir entonces "lo más cerca posible del verano". "Se lo merece por la ilusión que está poniendo en el empeño", expresa.