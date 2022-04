El truco infalible de José Luis Perales para componer con éxito sus canciones para Raphael y otros artistas

Centrado en disfrutar de los placeres que le brinda la vida, y con la intención de bajarse de los escenarios, José Luis Perales disfruta de su estancia en Buenos Aires, donde ha concedido una entrevista a Efe en la que ha hablado, entre otras cosas, de su pasión por escribir canciones.

"Mientras haya historias que contar, ahí estaré yo", ha declarado el músico, afirmando que, ya de niño, tenía enamorada a su madre por su amor a la música. "Y cuando ella me oía canciones que yo cantaba y escribía me decía: '¡Ay hijo mío, qué pena que no las conozca nadie!'", ha recordado.

Hacer letras que son sentidas por los cantantes para quienes compone es para él el éxito de su profesión. Hasta la Jurado llegó a preguntarse cómo podía conocerla tan bien. "Pues mira, Rocío, porque yo he estudiado en Sevilla durante siete años con los Salesianos y fíjate si conozco yo el carácter andaluz. ¿Y tú que eres? Pues eres Andalucía", rememora.

"En lo que he escrito para los demás trato de imaginar por lo menos al cantante cantando eso, incluso te voy a contar un secreto: yo los imitaba. Hacía una canción para Raphael, incluso ahora yo la hago, e imito a Raphael para ver qué tal la haría", confiesa.

Acompañado siempre de su hijo Pablo, que ha seguido sus pasos y se dedica a la producción musical, Perales, que en los últimos años incluso ha publicado novelas, se define como "un contante de historias", observador de las cosas de la calle y de la vida de las personas.