Saray se enfrenta a una de sus mayores fobias durante su cita en 'First dates': "Es un trauma infantil"

Hay traumas infantiles que se superan y otros, que te acompañan hasta la vida adulta. Eso fue lo que le pasó a Saray este jueves en First dates, donde acudió a encontrar el amor, pero para ello tuvo que enfrentarse a su propio trauma.

La alavesa comentó en su presentación que "soy vegetariana, feminista, me gusta mucho la música y toco muchos instrumentos, pero ninguno bien". La joven le explicó a Lidia Torrent que "toco el ukelele, el violonchelo, el piano... también hablo cinco idiomas".

Su cita fue Laura, otra amante de la música: "Toco la guitarra, el ukelele, el piano, estoy aprendiendo a tocar los bongos y formo parte de un grupo de batucada", señaló la barcelonesa.

Laura y Saray, en ‘First dates’. MEDIASET

Y añadió que "uno de mis sueños desde pequeña es componer una canción para Disney que ganara un premio como Mejor Banda Sonora Original". Al conocer a Saray, a ambas les pasaron factura los nervios y la timidez, ya que les costó entablar conversación.

Pero con la música como hilo conductor, poco a poco, durante la cena, se fueron conociendo un poco más hasta que, para concluir la velada, acudieron al fotomatón para llevarse un recuerdo de su paso por el restaurante de Cuatro.

Al entrar, Saray se llevó una sorpresa bastante desagradable, ya que se encontró con una de sus mayores fobias: "¿Por qué globos?", exclamó nada más verlos, llevándose las manos a la cabeza.

"Tengo una fobia terrible con ellos desde pequeña, me dan pánico", explicó la auxiliar de enfermería, pero las gemelas Zapata les pidieron que explotaran uno para ver el mensaje que había dentro, para disgusto de la alavesa.

Laura se encargó de explotar uno: "Que mal lo he pasado", confesó Saray antes de cumplir lo que ponía en el mensaje, que debía coger de la mano a su cita y decirle algo bonito.

Al final, Saray sí que quiso tener una segunda cita con la barcelonesa porque "me he reído un montón, me ha caído muy bien, es maja y mona". Laura también quiso volver a quedar con la alavesa porque "la cita se me ha hecho corta".