'First Dates' celebra su sexto aniversario con una serie de citas especiales

First Dates llegó a las televisiones de toda España hace ya seis años. El dating show, al que cientos de personas han acudido para encontrar al amor de su vida, está de enhorabuena. Carlos Sobera y compañía celebrarán este nuevo aniversario el próximo 18 de abril a las 21:45 horas.

Carlos Sobera ha querido pronunciarse ante esta feliz noticia. "Estos seis años para mí, a nivel personal, han sido maravillosos. He tenido un excelente equipo, he gozado de una compañía increíble en el restaurante y desde fuera solo hemos recibido buenas opiniones de la gente", ha dicho el presentador que, además, espera "estar los próximo 6 o 60 años recibiendo a la gente para que se enamore en el restaurante de First Dates".

El programa que celebrará estos seis años de amor tendrá unas citas muy especiales. Uno de los hombres que aparecerá ya estuvo anteriormente. Paco, de 71 años, quiere una nueva oportunidad en el programa, que le tiene preparada una sorpresa con Eufrasia.

Sexto aniversario 'First Dates'. MEDIASET

Sara, una malagueña de 39 años y con una discapacidad auditiva, tendrá una cita con Pablo, un murciano que trabaja como traductor de lenguaje de signos y, además, hijo de padres sordos.

Yolanda y Alberto tendrán que hacer caso a sus sentidos, excepto la vista, porque afrontarán una cita en la que sus ojos permanecerán vendados hasta el final. Tendrán que demostrar que el amor va mucho más allá de un físico.

También habrá sitio para el poliamor y las relaciones abiertas. Alonso, Jennifer, Tomás y Cristina irán dispuestos a defender la diversidad sexual en el restaurante de First Dates.

Y el momento más especial llegará con la cena de José y Eli, una pareja que se conoció en el programa hace cuatro años y está esperando su primer hijo. Ella ha aprovechado la ocasión para preparar a su chico una sorpresa y desvelarle el sexo del bebé.

Sexto aniversario 'First Dates'. MEDIASET

Por el restaurante más conocido del país han pasado ya más de 15.000 solteros, superando las 7.500 citas. Aproximadamente el 50% finalizaron sus encuentros con ganas de continuar conociendo a la otra persona, mientras que el 98% afirma rotundamente que volvería al programa tras una experiencia muy satisfactoria. Y el amor ha triunfado tanto que del programa han salido siete bodas y ocho bebés, más uno que está a punto de llegar.