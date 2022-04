Eduardo Navarrete desvela, en 'Maestros de la costura', todos los retoques que se ha hecho

Una nueva entrega de Maestros de la costura vio la luz este martes 12 de abril en La 1. En ella, se perfiló la semifinal, que estará protagonizada por Lluís, Lili, Borja, Pablo y Eduardo Navarrete, tras la lacrimógena expulsión de Caterina.

En esta gala tuvo lugar uno de los momentos más emotivos de la edición, que fue cuando los familiares de los concursantes acudieron al plató durante la primera prueba del programa. En la de exteriores, sin embargo, el tono fue muy distinto.

Los aprendices recibieron en el Palacio de Aranjuez la visita de Josie, que hizo uso de su sentido del humor y de su afilada lengua a lo largo de toda la prueba. En una ocasión, el estilista quiso saber si Navarrete, uno de los veteranos de la edición, se había inyectado ácido hialurónico en los labios con el fin de aumentarlos.

Por su parte, el diseñador dejó claro que su afición a los retoques estéticos, al igual que ocurre con la mayoría de la gente que aparece en televisión, iba bastante más allá. Así, procedió a enumerar los cambios faciales a los que se había sometido.

"Me he hecho labios, feminización facial, pómulos, quitado las bolas, la papada..." respondió, refiriéndose con "quitado las bolas" a la intervención llamada bichectomía, es decir, a la extracción de las bolas de grasa de bichat para afinar el óvalo facial. Aunque se trata de una intervención muy común, no es apta para todos los tipos de cara, por lo que es imprescindible dejarse aconsejar por un experto en caso de tener interés en ella.

"Déjate de cirugías, que te vas a planchar la cara", le dijo Lorenzo Caprile, que estaba escuchando la conversación y afeó que Navarrete no se centrara en la costura. Eso sí, pese a las distracciones de Josie, Navarrete fue uno de los mejor valorados de la prueba.

Tanto él como Lluís asumieron los mandos de sus equipos tras una capitanía más que cuestionable por parte de Borja y Pablo. Finalmente, el equipo naranja se convirtió en ganador, por lo que Navarrete, Lili y Pablo se convirtieron en los tres primeros semifinalistas del talent.