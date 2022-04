Soraya Arnelas, de su actuación en Eurovisión: "Aquella fue la peor coreografía jamás llevada, aún sigo mareada"

Soraya Arnelas representó a España en el Festival de Eurovisión de 2009, pero, por sus declaraciones, no parece que guarde un grato recuerdo de aquella experiencia.

Concretamente, sobre la coreografía del tema que llevó, La noche es para mí, de la que ha hecho un comentario en Twitter que deja poco lugar a las dudas.

"Aquella fue la peor coreografía jamás llevada en la historia de Eurovisión … y venga a dar vueltas ! Y más vueltas! Aún sigo mareada", afirma la cantante extremeña cuando un usuario de las redes publicó un vídeo sobre aquella icónica actuación.

Hace unos días, la cantante, surgida de la factoría de OT, ya habló de su experiencia en el festival, del que dijo, entre otras cosas, que su vestido no lo pagó TVE, sino su entonces discográfica: "Por ir a Eurovisión no te pagan absolutamente nada. A mí no me pagaron".

De la representante de España de este año, Chanel, afirmó: "Me encanta cómo defiende SloMo. Yo creo que va a quedar muy bien. Nos va a sorprender este año".