Belén Esteban y Marta Riesco, grave bronca con insultos y casi llegan a las manos fuera de Telecinco: "Las han tenido que separar"

Este fin de semana, Marta Riesco se hartó de las críticas recibidas y cargó duramente contra sus compañeras de cadena, principalmente Belén Esteban y María Patiño, tal y como ha revelado Europa Press.

Belén Esteban dijo públicamente que cuando veía a Marta Riesco se reía de ella. "Pues la verdad es que me descojono de que ella se descojone de mí. ¿Sabes? Y que luego se ponga tan loca cuando nombren a su hija, cuando ella en verdad no ha pasado por la Universidad como yo", decía la periodista contestando e intentando dejarla en ridículo por su diferencia de estudios.

"Quiero deciros que yo al final lo que he hecho, lo he hecho por amor y lo he hecho porque estaba enamorada, pero lo que ella ha hecho es nada", continuaba con su discurso para defender su situación.

Aunque quiso reconocer el buen trabajo de Belén Esteban para mantenerse tantos años en televisión, la joven dijo que "no se puede juzgar" que le diga que ella ha "salido por esto", porque defiende que ella ha salido por ser "una persona".

Pues bien, ese enfrentamiento dialéctico, al parecer, este lunes estuvo a punto de llegar a ser físico. Tal y como cuentan varios medios como Voz Pópuli, La Vanguardia o El Periódico, que se hacen eco de declaraciones de testigos presenciales, colaboradora y reportera tuvieron una monumental bronca en las afueras de Telecinco, en concreto cuando se encontraron en el restaurante La Muralla, donde se reúnen habitualmente algunos trabajadores de la cadena.

Según el relato, Riesco le echó en cara a Esteban que se riera de ella, a lo que la de San Blas le respondió: "No me voy a callar".

Entonces, un comentario de la reportera sobre los problemas de adicción de la colaboradora acabó por detonar la bronca.

Tras esta referencia, Belén perdió las formas y varias personas tuvieron que interponerse entre ambas, según cuentan varios medios.

Según Semana, Riesco y Esteban se habrían enzarzado "dialécticamente en reproches, hasta que Marta le ha lanzado un golpe muy bajo, totalmente fuera de lugar, que ha hecho que Belén estalle y que las personas presentes tuvieran que meterse por medio para separarlas y para evitar males mayores".

Un incidente que finalmente no pasó a mayores y del que no comentaron nada más tarde, durante las cuatro horas que dura Sálvame.