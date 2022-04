Antonio sorprende a Carlos Sobera en 'First dates': "Me recuerdas mucho a mi tío"

Carlos Sobera suele protagonizar algunas de las anécdotas más curiosas de los comensales de First dates. Algunos le han declarado su amor, otros le han confundido con Arguiñano o como le pasó a Antonio, que este lunes le sacó una comparación muy familiar.

"Pareces mucho a mi tío", le dijo el alicantino al presentador, que le contestó: "¿A sí? ¿Puede haber en el mundo dos tíos tan guapos como su tío y como yo? ¡Es imposible!", exclamó.

Antonio le respondió que "mi tío es un señor y tú, también". Momentos antes, el alicantino había conocido a su cita del día, Davidm que afirmó: "Me quiero comer el mundo. Con 21 años me como eso y todo lo que se me ponga por delante".

"¿Cuánto tiempo llevas sin pareja?", le preguntó Sobera. El peluquero le contestó que "nunca he tenido y jamás me he enamorado. No he tenido una relación seria, pero amigos, tengo muchos".

Antonio y David, en ‘First dates’. MEDIASET

Tras conocer a Antonio en la barra del restaurante de Cuatro y la comparación con su tío y el presentador, Sobera les llevó a su mesa para que se fueran conociendo un poco más y buscaran puntos en común para averiguar si tenían futuro como pareja.

"No es un prototipo en el que me suela fijar, no es como los chicos con los que he estado. Pero no me importa nada conocerlo porque es un chico mono y majo", reconoció el alicantino.

Durante la cena, los dos charlaron sobre la ropa que llevaban, sus gustos culinarios y sus peinados, pero, al final, David no quiso tener una segunda cita con Antonio porque "no encajamos". El alicantino, por su parte, tampoco quiso volver a quedar: "No es lo que estaba buscando".