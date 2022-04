El ácido duelo entre Mañueco e Igea: del "amor" estable a las acusaciones de introducir "la peste verde en las instituciones"

De socios y confidentes a enemigos políticos y personales. Hubo un momento en que Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea, presidente y vicepresidente durante la anterior legislatura en Castilla y León, pasaron del "matrimonio de conveniencia" a un "amor" basado en la "amistad, compañerismo y lealtad". Era julio de 2020. Este Lunes Santo de abril de 2022, ambos han desenfundado sus cartucheras verbales para tirotearse en el pleno con dureza. Mañueco, vanagloriándose de la soledad de Igea; Igea, acusando a Mañueco de "mentiroso patológico" y de introductor de "la peste verde en las instituciones" -en referencia a Vox-, de no merecerse ni "a su familia".

"Este grupo es amigo del único presidente que ha felicitado a Putin. Ustedes introducen la peste verde en las instituciones", le lanzó Igea, ahora en el Grupo Mixto, a Mañueco a bocajarro, dentro de una ensalada de críticas que superó con creces la del portavoz socialista, Luis Tudanca. "Usted parece convertido ya: sus socios son negacionistas, y los han metido en el Gobierno para protegernos", expuso Igea.

"Acepte su soledad, su irrelevancia política; la realidad no va a cambiar", respondió Mañueco, acusando a Igea de dinamitar "un pacto de gobierno que funcionaba perfectamente". "Podía haber hecho como Aguado en Madrid, pero usted es de los que saltan al precipicio, donde han acabado usted y sus compañeros", ilustró, en un debate que desde el primer momento entró en lo personal. "Usted representa la traición y el bisagrismo".

"Usted no quería socios sino cómplices", se defendió en la réplica Igea. "Ahora ocultan la violencia de género. Mujeres del PP, ¿qué les han dado a ustedes para que apoyen esto?", lanzó a sus antiguas socias. "Si hay otra pandemia, igual tiene que salir usted porque ya no tiene un vicepresidente que se parta la cara por usted".

"Ha hecho historia en las elecciones: será recordado por el mayor batacazo electoral de la comunidad, ha perdido el 73% de sus votos. Nos da lecciones de pactos, pero su partido en 2019 aceptó los votos de Vox para gobernar ayuntamientos y comunidades", dijo Mañueco.

"No intentó ninguna otra vía. 15 minutos se sentó con el señor Tudanca. Tres horas estuvo el señor Feijóo con el señor Sánchez. Esa es la diferencia entre un gobernante prudente, que pone el interés de la nación por encima de todo, y un trilero como usted", siguió desparramando lo guardado Igea.

Igea remató su turno de palabra acusando a Mañueco de “mentiroso patológico y un ser deshonesto”, una persona que no “merecen ni sus compañeros de partido, ni los ciudadanos de Castilla y león ni su familia”. Antes, ya había apelado a la familia del presidente: “No me molesta su deshonestidad porque la conocí, la conozco mejor igual que alguno de su familia así que no me ha sorprendido la maniobra que ha hecho, porque está a su nivel”.