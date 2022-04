Ed Sheeran lo da todo en una fiesta en un pub inglés, cantando y sirviendo cervezas: "Fue una locura"

Estar disfrutando con amigos en un pub y que, de repente, entre una estrella de la música por la puerta es algo bastante improbable. Pero que se una a la fiesta y empiece a servir cervezas es aún más extraño. Sin embargo, está claro que Ed Sheeran estaba tan contento que se animó a hacerlo.

El cantante, que acaba de ganar en el Tribunal Supremo una demanda por derechos de autor en relación al tema Shape Of You, está tan animado que quiso irse de celebración por Birmingham (Inglaterra), y terminó en el bar The Roost junto a su amigo, el rapero Jaykae.

Ian Connors, gerente del pub, contó a los medios locales que el rapero es un cliente habitual, y este domingo le llamó para preguntarle si podía acudir con un amigo.

"Estábamos celebrando un torneo de billar y teníamos un DJ, así que estaba bastante concurrido, y le dije que, por supuesto, trajera a quien quisiera", declaró. Pero lo que no esperaba es que esa persona fuera Ed Sheeran. "Fue una locura".

"No podíamos entender qué hacía una megaestrella como él en un pub de nuestro barrio, pero estuvo genial, muy tranquilo y se mezclaba con los clientes", aseguró. "Era todo un caballero. Tenía los pies en la tierra y se reía mucho".

Según contaron los clientes, el cantante de 31 años lo dio todo y se sumó a las partidas de billar mientras bebía junto a Jaykae. La música no faltó, y Ed Sheeran también se animó a cantar las canciones que sonaban.

Pero, de repente, quiso convertirse en camarero y, con permiso del dueño, se metió en la barra para empezar a servir cervezas del grifo. "Fue completamente surrealista. Incluso bromeó diciendo que no trabajaba gratis y que yo tenía que pagarle", aseguró el gerente.