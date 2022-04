Visit València preveu una ocupació hotelera del 90% per a Divendres i Dissabte Sant

El sondeig, realitzat per la fundació municipal entre el sector hoteler de València, arreplega una ocupació del 89% en Dijous Sant, del 94% en Divendres Sant, del 92% en Dissabte Sant i del 74% en la nit de Diumenge de Pasqua.

"Atés que esperem gaudir d'una Setmana Santa assolellada, l'ocupació podria aconseguir nivells molt pròxims al 100% gràcies a la reserves d'última hora", destaca el regidor de Turisme i president de Visit València, Emiliano García, qui ho veu positiu per als sectors complementaris i recorda que el turisme porta dos anys adaptant-se a les restriccions.

Segons les dades de l'organisme, durant 2019, última Setmana Santa abans de la pandèmia, les previsions d'ocupació hotelera eren del 74% per a Dijous Sant, 85% per a Divendres Sant, 75% per a Dissabte Sant i 75% per a Diumenge de Resurrecció.

No obstant açò, les reserves en els hotel es van incrementar durant els últims dies i l'ocupació final definitiva va ser del 90% en Dijous Sant, 92% en Divendres Sant, 91% en Dissabte Sant i 73% en Diumenge de Pasqua.

A més del sol i platja i una gran oferta cultural i gastronòmica, València ofereix la seua Setmana Santa Marinera, festa d'interés turístic nacional i una de les celebracions espanyoles més autèntiques i originals, que es remunta al segle XV en els costums dels antics pescadors. Aquests dies, la gastronomia típica dels Poblats Marítims ofereix el seu sabor més tradicional amb plats com la titaina i les mandonguilles de bacallà.

"El treball, unit a la intensa activitat promocional que hem realitzat, ens permet mantindre el posicionament de València com a destinació sostenible, avantguardista i amb un gran atractiu cultural, així com una visibilitat nacional i internacional que contribuirà, sens dubte, en aquest any de recuperació", augura l'edil en un comunicat municipal.