El monestir de Sant Miquel dels Reis proposa visites guiades durant la Setmana Santa

Per a participar en les visites es requereix inscripció prèvia i es realitzaran en valencià i castellà en tres torns al dia a les 12.00 i les 13.00 hores, ha informat la Generalitat en un comunicat.

El recorregut s'inicia en la façana de l'església de Sant Miquel i continua pel claustre sud, i passa per l'escala imperial, la cripta on descansen les restes mortals de la virreina Germànica de Foix i el cor de l'església desacralizada, on s'exhibeix la instal·lació artística 'Una conversación', 1997, de Carmen Calvo.

El monestir és d'estil renaixentista i va ser encarregat per Germànica de Foix i el duc de Calàbria, Fernando d'Aragó, en 1546. Monestir de clergues, residència de nobles, presó, magatzem de collites i col·legi, entre uns altres, han sigut els usos que se li han donat a l'edifici fins que l'any 2000 es va convertir en la seu de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu.

En la seu de la Biblioteca Valenciana es custodien els fons bibliogràfics d'obres editades o produïdes a la Comunitat Valenciana, d'autors valencians o que estiguen relacionades amb la cultura i la llengua valencianes.

En els seus dipòsits es custodien més d'un milió i mitjà de documents. Els llegats i les donacions conformen el gruix dels fons, que es complementen amb la compra d'altres materials i amb els ingressos del dipòsit legal.