Cvirus.- L'app GVA+Salut incorpora l'opció de descarregar el certificat COVID Digital de la UE

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha realitzat una actualització de l'APP GVA+Salut per a incorporar noves funcionalitats i facilitar als usuaris determinats tràmits telemàtics per a evitar que hagen de desplaçar-se al centre sanitari. En aquesta versió de l'aplicació s'ha incorporat l'opció de descarregar-se el Certificat Digital covid de la Unió Europea des de la mateixa app.

El certificat es pot obtindre en qualsevol de les seues variants (certificat de vacunació, de recuperació i de diagnòstic), i també en el cas en què la prova diagnòstica realitzada haja sigut un test d'antigen, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Actualment el certificat covid-19 s'exigeix en els viatges internacionals, i per a accedir a determinats països, segons la normativa que tinguen establida sobre el coronavirus.

D'altra banda, s'ha incorporat una nova forma d'accés a l'aplicació, de manera que és necessari el número SIP, la data de naixement de la persona usuària i la data d'emissió de la targeta si es disposa d'ella. Es confirmarà la identitat de la persona mitjançant l'enviament d'un SMS al telèfon mòbil associat a la targeta. Així mateix, seguixen vigents els mètodes anteriors d'accés, escanejat del codi de barres de la targeta SIP i cl@ve.

Quant als tractaments prescrits, cada pacient pot consultar tant els tractaments que té vigents en eixe moment com l'historial dels medicaments que li hagen sigut dispensats en les oficines de farmàcia.

Fins al moment, aquesta nova versió ja estava disponible per a usuaris i usuàries de Huawei des del passat 30 de desembre i ara està disponible per a usuaris i usuàries d'Apple i Google.

L'APP GVA+Salut és una aplicació que permet, des del mateix dispositiu mòbil, accedir a la història clínica i realitzar tràmits com sol·licitar cita telefònica o presencial en el centre de salut, així com consultar les cites pendents, tant en atenció primària com en especialitzada.

A més, es poden consultar els tractaments prescrits, fer el seguiment com a acompanyant de pacients durant les intervencions quirúrgiques i accedir a informació sobre els centres assistencials o sobre la vacunació Covid, entre altres avantatges.

Fins a finals de març, s'han comptabilitzat 2.430.692 descàrregues de l'APP GVA+salut. En concret, han sigut 179.830 de la botiga d'aplicacions de Huawei, 687.109 de la d'Apple, i 1.563.753 de la de Google.