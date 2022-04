Marta Riesco advierte a Antonio David sobre el futuro de su relación: "Yo no le voy a escribir"

Marta Riesco ha pasado por su cumpleaños más triste tras anunciar que tomaba la decisión de romper su relación con Antonio David horas antes de la fiesta que tuvo lugar este viernes.

Al salir de la celebración, la periodista se ha mostrado más contenta que en sus declaraciones en Ya son las ocho donde le puso punto y final a su relación, gracias al apoyo de sus seres queridos, pero igual de contundente.

Sin embargo, los grandes momentos que ha vivido tanto en el restaurante como en la discoteca no le hicieron olvidar la tensa situación que mantiene con Antonio David.

"Me siento decepcionada, súper triste y muy dolida. Han sido unos días y unos meses muy duros con tantas críticas y he explotado", le confesó a las cámaras de Viva la vida.

Después de producirse la ruptura en directo en el programa para el que colabora, Marta Riesco ha asegurado que su expareja no se ha puesto en contacto con ella.

"Hay cosas que no puedes cambiar y más vale echarle valor a la vida. Soy una mujer increíble. Si él no lo ve, si tiene que estar en otro sitio y no puede aplazarlo, él verá…", señala.

La reportera le ha advertido a Antonio David que retomar la relación no será algo "fácil". "Él tendrá que ver qué quiere y qué quiere hacer con su vida. Si realmente está enamorado de mi como dice que está, tendrá que demostrarlo como lo he hecho yo. No será tan fácil como decir "Marta, volvemos"... Yo no le voy a escribir", asegura.

"Lo único que espero que la gente entienda es que nadie es malo, nadie es bueno. Al final, no merezco este trato vejatorio. Estoy aquí porque soy Marta Riesco, me lo he currado mucho. Él ha hecho mucho menos que yo (profesionalmente). Yo jamás me he aprovechado de nada, solo quiero que se hable de mi trabajo", concluye.