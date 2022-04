Muere Mario Martínez, fundador y guitarrista del mítico grupo La Unión

El guitarrista y uno de los fundadores de la banda La Unión, Mario Martínez, ha fallecido este domingo "después de una larga lucha", según ha informado la formación musical a través de su cuenta de Twitter.

"Amigos, hoy es un día muy triste para La Unión. Mario Martínez, pieza clave en nuestra historia, participe y creador de grandes momentos y canciones, nos ha dejado después de una larga lucha. Todo mi apoyo y mas sentido pésame a su familia. Vuela alto Mario. DEP", ha informado la banda.

Martínez, uno de los fundadores del grupo La Unión, fue también su guitarrista desde 1982 a 2014, en una banda en el que formó trío con Rafa Sánchez y Luis Bolín.

Amigos , hoy es un día muy triste para LA UNIÓN. Mario Martínez , pieza clave en nuestra historia , participe y creador de grandes momentos y canciones, nos ha dejado después de una larga lucha. Todo mi apoyo y mas sentido pésame a su familia. Vuela alto Mario. DEP .🖤 pic.twitter.com/VGmzND3SQr — La Unión (@launionnet) April 10, 2022

Tal y como recoge Europa FM, el propio Martínez anuncio en 2015 que sufría un cáncer de laringe: "Quería daros las gracias por vuestras muestras de cariño e interés en estos meses en los que he estado ausente. También deciros que recientemente me han detectado un cáncer de laringe del cual estoy ya recibiendo tratamiento y que me tendrá alejado de los escenarios durante un tiempo".

"Es una larga carrera en la que espero llegar lo antes posible a la meta para volver a estar con todos vosotros. El cáncer es como el mar, no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto", reveló.

"Aprovechar la ocasión para insistir en la importancia de acudir al médico ante cualquier síntoma por simple que parezca", dijo entonces el artista.