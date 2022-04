Devermut anuncia su ruptura: "Íbamos con el piloto automático"

Marta y Sara, las influencers que están detrás del proyecto activista Devermut, han anunciado este viernes que su relación está rota. Ambas llevaban juntas siete años, pero ahora solo les une el perfil de Instagram que tienen en común y una sincera amistad. Así lo han subrayado ante sus seguidores: "Una ruptura no siempre significa romper todo vínculo".

Ambas han lanzado un comunicado tanto en sus stories como en un post. "Cuando nos enamoramos nunca pensamos que ese amor, tal vez, un día pueda acabarse. Si lo hiciéramos, quizás no nos permitiríamos enamorarnos. El amor fabrica valientes, con su energía nueva. Nosotras nos enamoramos hace siete años y, entre otras cosas, fue ese amor, con su valentía, el que nos trajo aquí", han avanzado.

"Devermut nunca habría existido sin el amor que nos tenemos, y ese amor nunca habría madurado de la forma en que lo ha hecho sin Devermut. Esto es tan cierto que no podemos más que agradeceros que forméis parte de él, de nosotras, de quienes somos y seremos. Gracias, de corazón", han explicado, aclarando que "el amor puede no terminar nunca": "Nosotras no hemos dejado de querernos ni un solo día desde hace siete años".

"Nosotras no hemos dejado de querernos ni un solo día desde hace siete años. No nos queremos menos, ni peor, tan solo nos queremos distinto. Nos queremos tanto como para saber que una ruptura no siempre significa romper todo vínculo, ni arrasar con todo hasta terminar devastadas. Que la amistad puede prevalecer, que el amor después del amor existe", han añadido Marta y Sara.

Las influencers han opinado que "gracias a ese amor" hoy siguen acompañándose, cuidándose y "trabajando codo con codo" por lo que "merece la pena". Así, han zanjado: "Porque la vida tuvo que hacernos coincidir tres veces para que nos eligiéramos y, después de eso, nunca nos hemos dejado de elegir".

Marta y Sara han reconocido que dejaron la relación "hace un tiempo", pero preferían esperar a contarlo "por salud mental". "Es muy complicado tener que contar esta parte de tu vida al público. Una ruptura es muy dura y tener que contarlo al mundo es muy complicado", han apuntado, señalando que "cuando estás con alguien tanto tiempo vas en piloto automático y no te paras a pensar en lo que estás sintiendo o si necesitas un cambio".

Sara y Marta han dicho que son "vecinas", viven a dos calles y que no han dejado de hablar "ni un solo día". "Todo está bien, seguimos con todos nuestros proyectos", afirman. Su relación sigue siendo sana, porque se respetaban y se respetan: "Nos hemos dado cuenta de que nos queríamos diferente, pero no nos hemos dejado de querer. El amor sigue estando, seguimos siendo familia, amigas. Trabajamos juntas, compartimos amigas, vida, planes".