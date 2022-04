Mamen Mendizábal revela en 'Encuentros inesperados' el motivo por el que no ha tenido hijos: "Antes no podía, y ahora ya no quiero"

Mamen Mendizábal volvió a reunir a diferentes rostros del mundo de la política, el deporte y el espectáculo para su Encuentros inesperados en laSexta. Este jueves, Manuela Carmena, Samantha Hudson, Judit Mascó y Juanma López Iturriaga han sido los invitados al programa.

Familia, religión, tipos de parejas o sexualidad han sido algunos de los temas que han tratado, y la presentadora no se ha librado de pronunciarse sobre estos temas.

En concreto, ha sido ella la que ha empezado el programa representando su familia actual con muñecos de Playmobil: un perro, un hombre vestido de escudero y ella misma, representada con una figura de una chica en bañador.

Después de que los invitados hicieran el mismo ejercicio, Judit Mascó le ha preguntado directamente a Mamen Mendizábal por su estado civil actual.

"He estado casada, ya no estoy casada. Ahora vivo en pareja y no tengo hijos. No he tenido hijos ni del primer matrimonio ni de esta relación", ha respondido la periodista.

"Ya sé que suena políticamente incorrecto, ¿pero por qué has decidido no tenerlos?", le preguntó la modelo, y la presentadora no ha tenido ningún problema en contestar.

"Pues en un momento en el que ponía tenerlos, no me venía bien. Luego me divorcié, por tanto, no podía tenerlos. En ese momento quería, aunque no podía. Y ahora que puedo, ya no quiero, entonces, es así", ha respondido sin tapujos.