Las redes hacen mofa de las habilidades culinarias de una aspirante de 'MasterChef' que coció mal un huevo: "Es decepcionante"

Esta semana, las redes se inundaron de comentarios tras la emisión del último programa MasterChef en Reino Unido, y es que las habilidades culinarias de una aspirante llamaron especialmente la atención, en el sentido más negativo de la palabra.

Nazya Siddique, una madre de tres hijas que vive en Inglaterra desde hace 10 años, fue la concursante que destacó por uno de sus platos. La pakistaní de 42 años pasó a los cuartos de final gracias a su plato dulce, pero fue en el salado en el que falló estrepitosamente con una elaboración de lo más sencilla.

La aspirante, que trabaja en el sector sanitario, preparó un kofta curry, un plato de albóndigas típico de su país que acompañó con "huevos cocidos en ensalada de escabeche". Sin embargo, algo salió mal mientras cocinaba la guarnición.

Nazya en 'MasterChef UK'. BBC

Nazya no acertó a la hora de cocer el huevo, algo aparentemente sencillo que solo consiste en meterlo sin pelar en una olla hirviendo. Pero lo sacó demasiado pronto y el huevo que presentó a los jueces, John Torode y Gregg Wallace, no fue lo esperado.

"Está demasiado blando. Y si lo abro se derrama. No debería estar blando cuando se sirve con un curry", comentó sobre su error mientras lo emplataba. "Es decepcionante, pero no significa que el sabor no sea estupendo".

Las redes no dudaron en mostrar su sorpresa al ver lo sucedido, algo similar a lo que se vivió con el "león come gamba" en España. "Así que estás en MasterChef y literalmente no puedes hervir un huevo", cuestionó un tuitero. "¿No puedes cocinar un huevo duro? Hora de irte a casa", sentenció otro.

Ella, por su parte, demostró después que sabía perfectamente cocinar su kofta curry pakistaní, y lo enseñó en sus stories de Instagram con una foto en la que aparecía su plato con un huevo perfectamente cocido.