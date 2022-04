Laura Pausini desvela en 'El hormiguero' su profesión más sorprendente

Una gran amiga de El hormiguero e invitada Platino, Laura Pausini, fue la encargada de cerrar la semana en el programa de Antena 3, al que acudió para presentar la película Lausa Pausini: un placer conocerte.

En el filme, ya disponible en Amazon Prime Video, los seguidores de la italiana podrán ver la posibilidad de qué hubiera ocurrido si la artista no hubiera ganado el Festival de San Remo en 1993 que la catapultó a la fama.

"Voy a hacer spoiler de mi profesión en la película cuando me imagino que no soy famosa", le dijo a Pablo Motos. "No soy cantante, soy alfarera", afirmó la invitada.

El presentador, sorprendido, le preguntó si había estudiado alfarería para interpretar ese papel y la italiana le contestó: "Me estás molestando con esa pregunta...".

"Soy Maestra de Cerámica y Restauración de azulejos", le contestó Pausini al valenciano, que no salía de su asombro. La cantante le explicó que le gustaba mucho crear vasijas y todo tipo de elementos con cerámica.

"He estudiado el Bachillerato artístico 5 años. Aprendí algunas cosas de las personas no conocidas que piensan que solo pueden hacer una sola cosa buena en la vida, pero cuando nacemos sabemos hacer muchas cosas", afirmó.