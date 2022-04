Ni en la terraza ni en medio del salón: cómo ahorrar espacio al secar la colada con un tendedero de techo

La casa se nos queda pequeña. Independientemente de los metros cuadrados que, por supuesto, acaban influyendo, la mayoría descubrimos en un momento u otro que a nuestro hogar le faltan espacios... ¡o a nosotros nos sobran cosas! Por eso, y manteniéndonos lejos de reformas que acaben con nuestro bolsillo y tranquilidad, la mayoría buscamos soluciones que aumenten la capacidad de almacenaje disponible para conseguir que todo esté en orden y accesible (¡y no tengamos que tirar nada!). Sin embargo, hay algunos elementos difíciles de reubicar o de instalar sin que resten espacio: ¿alguien más que no sepa dónde colocar el tendedero de suelo que todos tenemos para poder poner y secar la lavadora cuando el tiempo no acompaña?

Estos artículos son tan útiles como molestos. Abiertos o cerrados, la realidad es que incordian, pues acaban cortando el paso o reduciendo el margen de acción en casa. Pero, desde 20deCompras, hemos querido encontrar una solución que, sin renunciar a su inestimable ayuda cuando la humedad exterior hace de las suyas, acabe con los problemas de espacio. ¡Y hemos dado con ella! ¿Sabías de la existencia de los tendedores te techo? Pues sigue leyendo, que te van a convencer desde el primer momento.

El tendedero de techo de Erica. Amazon

Este modelo funciona con un sistema de poleas que nos permite bajarlo del techo a nuestra altura para colocar las prendas de forma cómoda y, una vez tendidas, subirlo a su sitio para que no nos quite espacio. El peso del tendedero sin ropa es de 1,2 kilos, por lo que podemos manejarlo con facilidad. Además, está disponible en varias medidas para adaptarse a las necesidades de nuestro hogar. Desde el más pequeño (70x50cm) hasta el más grande de (140x50cm). Dependiendo del tamaño que escojamos el precio varía, a día de hoy, entre los 62,99 euros y los 69,99 respectivamente, con dos tamaños y precios intermedios. Gracias a esta variedad de dimensiones, podemos dar cabida a todas nuestras prendas. Por ejemplo, en el de tamaño intermedio (100x50cm) se pueden colgar hasta 50 kilos de ropa.

Las barras del tendedero son de acero recubierto de plástico blanco para protegerlo de la humedad y, por tanto, de las manchas de óxido. Con ello, evita que su vida útil sea corta o que nuestras prendas sufran algún daño. Dada su comodidad, además de en terrazas, son muchos los que atornillan este modelo en baños y duchas para facilitar la tarea de tender la colada.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.