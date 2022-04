Isaac rompe a llorar desmintiendo la versión de Lucía de la ruptura y el embarazo: "No le fui infiel"

Isaac Torres acudió este miércoles a Baila Conmigo para charlar con Nagore Robles y contar su versión sobre la ruptura y el embarazo con Lucía Sánchez. El joven ha desmentido a su expareja en la mayoría de sus declaraciones.

Lucía reveló hace unos días que se encuentra embarazada de Isaac Torres. Y lo hizo poco después de anunciar que su relación con él estaba completamente rota debido a una infidelidad por parte del de Barcelona. La gaditana declaró que lo pilló en su propia cama con otra chica, algo que ha querido desmentir ahora el principal implicado.

"Lo que ha contado no es verdad. No le fui infiel", dice Isaac para desmentir la versión de Lucía. Además, quiere dejar claro que él "había dejado la relación unos días antes, no por cuernos", sino porque se encontraba "harto de la situación". Él se sentía atado porque no le quería "fuera de casa, quería que estuviera 24 horas con ella", dijo apenado, demostrando que su versión es muy distinta.

También quiso hacer referencia al episodio en el que supuestamente le fue infiel. "Sí abrí la puerta desnudo, estaba con alguien, pero yo ya había roto con ella", dijo para zanjar el tema.

En cuanto a la llamada que le hizo Lucía para comunicarle el embarazo, reconoce que sí le hizo la pregunta sobre la duda. "Ella me dijo que estaba embarazada casi un mes después de estar juntos. Le pregunté si estaba segura de que era mío y ya está. No hay ningún problema", aclaró Isaac.

Isaac y Lucía, en 'La última tentación'. Mediaset

Quiso confesar que para él "ser padre es lo más bonito" que le puede pasar, aunque le "da lástima que sea en esas circunstancias". Y quiere eliminar esa idea de que no le afecta nada el bebé porque, según él, "es lo más importante". Además, confiesa que lo sabe "todo a través de una persona en común", porque ella lo tiene bloqueado "de todos lados".

A pesar de todo, admite que la quiere "muchísimo" y que no desea "nada malo" a la madre de su "futuro hijo", así como que no esperaba tanta decepción de alguien que ha "querido tanto".