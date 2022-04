Hace unos días Lucía Sánchez, de La isla de las tentaciones, soltó la bomba en Baila conmigo, nuevo programa de Mediaset. La exconcursante anunció que está esperando un hijo de Isaac Torres, con quien recientemente confesaba su ruptura. Ahora, la joven ha desvelado más detalles del embarazo y el momento de comunicárselo a su expareja.

Las nuevas confesiones ocurrieron también en el programa presentado con Nagore Robles, en un instante en el que las dos se encontraban solas y donde predominó la sinceridad. Lo hizo tras unos días de numerosas preguntas en las redes sociales ante la inesperada noticia.

La primera cuestión de la presentadora fue sobre la intencionalidad del embarazo. “Los dos sabíamos los medios que poníamos y los que no, pero no esperábamos esto así”, dijo la gaditana. Posteriormente, reveló que acudió al médico por molestias y, al ser preguntada por probabilidad de embarazo, dijo que "no había, era imposible".

Sobre su reacción a la noticia, no duda en revelar que empezó "a llorar, a temblar", principalmente por el momento de su vida en el que se encuentra, puesto que lo habían dejado "hace tres semanas" y ella está "de cuatro o cinco".

Pero después llegó el momento más esperado por los seguidores de estos dos programas. La confesión de cómo Lucía se lo comunicó a Isaac. Y sí, lo hizo "el mismo día". La gaditana declara que nunca piensa "en no decírselo", por lo que le llama y se lo dice directamente: "estoy embarazada".

Lo más sorprendente llega con la reacción de su expareja. "Al principio me dio una respuesta rara, dudando de mí. Me dijo: '¿Seguro que es mío?'", dice con disgusto Lucía. Sin embargo, "le duró dos minutos y se lo tomó bien, me dijo que estaría conmigo", dice también reconociendo que no le hizo "respuesta de aborto".

Lo que parecía que iba a ser un acompañamiento desde el principio de Isaac se truncó en la primera semana. "Con mi primera visita oficial al médico yo espero a que me pregunte, pero no lo hace", revela Lucía para demostrar a todos los espectadores cómo se encuentra su relación actual con él.