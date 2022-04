Tu horóscopo diario: jueves 7 de abril de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 7 de abril de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Recordarás algo que te había estado dando vueltas y no sabías muy bien qué era, pero ahora te das cuenta de que hay cosas que no tienen tanta importancia como parecen. Reconocerás lo más relevante de tu vida y a partir de ahí estarás dispuesto a mejorar.

Tauro

Es difícil, pero debes visualizar cierta situación familiar que quizá no tarde en producirse y lo cierto es que no es algo que te haga feliz porque no estás de acuerdo con ello. Pero debes de respetar las decisiones que tomen las personas cercanas, al fin y al cabo se trata de su vida.

Géminis

Si tienes pareja, hoy vas a sentirte muy arropado o apoyado por ella en tus decisiones, y lo cierto es que te gustará consultar con ella todo lo que se te pase por la cabeza, especialmente un proyecto profesional. Su opinión te será muy útil, te abrirá los ojos.

Cáncer

No bajes la guardia con una persona, quizá del trabajo, que ya te ha jugado una mala pasada anteriormente y que ahora podría estar otra vez intentando algo. Busca aliados y si la situación se complica, ayuda profesional. No te quedes con lo peor de la situación, suéltalo.

Leo

Cambiarás de criterio varias veces a lo largo del día y eso es algo que no sueles hacer por lo que sorprenderás a ciertas personas. No te preocupes, todo el mundo tiene derecho a equivocarse y rectificar y no es nada grave. Por la tarde deja que la música o la lectura llenen tu mente y la relajen.

Virgo

Es hora de que retomes un tema relacionado con lo material, con algún bien que posees ya sea una casa o cualquier otra cosa, que debes solventar. Te da pereza, pero es importante que dejes todo eso bien atado. Obtendrás, además, algún dinero de sobra.

Libra

Hoy va a ser una jornada en la que te encontrarás muy a gusto con un amigo o un compañero de trabajo con el que pasarás muy buenos ratos. Las aficiones que compartes son las que más satisfacciones te darán. Déjate llevar y no mires el reloj.

Escorpio

Te encanta estar en muchos sitios a la vez y ser protagonista de varios asuntos y eso puede que levante alguna envidia muy cerca de ti. Es cierto que quizá no sea la actitud más inteligente por tu parte. Analízalo y mira a ver cómo puedes armonizarlo.

Sagitario

Un poco de movimiento te vendrá bien, así que por muy cansado que estés, te vendrá bien dar un paseo o hacer algo de ejercicio. No lo dejes, mantente firme en ello porque tu organismo lo merece y lo sabes. No caigas en la tentación del sofá después de trabajar.

Capricornio

Deja la seriedad de lado y procura reír todo lo que puedas hoy. Pensar de manera positiva te va a ayudar a resolver un pequeño problema, en especial si tu trabajo se desarrolla de cara al público. Lo comprobarás de forma inmediata si lo pones en práctica.

Acuario

Ojo hoy con los gastos que no sean necesarios porque te has gastado bastante dinero en un viaje o unas vacaciones hace poco y ahora es mejor que ahorres un poco. Para divertirse no hace falta gastar mucho y lo puedes comprobar si te alejas del consumismo.

Piscis

Emocionalmente hoy sufrirás un pequeño bajón, pero no debes compadecerte a ti mismo y pensar en lo negativo. Es cierto que no todo sale siempre a pedir de boca, pero remontarás el bache, tienes fuerza de sobra. Reinventarte es algo que se te da bien.