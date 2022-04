Paz Padilla ha acudido a la presentación de Cuando el corazón llora (HarperCollins), el nuevo libro de su amiga Tamara Gorro. En ella, ha hablado abiertamente con la prensa sobre lo que opina actualmente acerca de Sálvame, tras su inminente despido, y sobre sus proyectos futuros tanto personales como profesionales.

"Yo no veo Sálvame ya, estoy apartada del mundo, en otra onda. Le agradezco muchísimo a Sálvame y a Telecinco el haber formado parte de esa familia, estoy eternamente agradecida", ha comentado la presentadora, asegurando también que les tiene mucho cariño a los que fueron sus compañeros durante 13 años.

Ahora mismo, la cómica dice estar focalizada en su nueva vida: "Tengo una vida equilibrada y me gusta mi vida, estas cosas las vivo como algo que me sucede, pero no me hundo".

Paz Padilla ha mostrado una sonrisa de oreja a oreja cuando le han preguntado por sus proyectos profesionales: "Estoy sin parar. Me voy de Barcelona con todo lleno, qué bonito. Tengo de nuevo fecha para volver a Barcelona y también tengo fecha para volver a Madrid, a Gran Vía, en septiembre. Y ahora gira. Me queda Valencia, Sevilla, Toledo, estoy en todos lados", ha declarado sobre El humor de mi vida, su obra que está presentando por las ciudades españolas.

Además, ha confirmado que ya está trabajando en su segundo libro y que quiere seguir ayudando a la gente con sus palabras: "Hay muchas cosas que me he quedado sin decir. Espero que guste".

Del primero, que ha sido best seller, comenta que lo va a llevar a la gran pantalla. "Estoy con la adaptación del guion. Lo hice en teatro y ahora lo adapto al cine. Yo estaré, pero no puedo interpretar a la niña de 14 años [...] Es una historia de amor. Participaré en todo, es mi historia. Quiero que sea lo más real posible. Va a ser humor", ha asegurado, entre risas, a la prensa presente en la presentación del libro de Tamara Gorro.

Y, hablando de amor, también tiene una mención especial para su hija, Anna Ferrer, de la que dice lo siguiente: "Tenemos un proyecto muy guapo para el verano. Lo que más me gusta en esta vida es rodearme de amor. Pasar tiempo con ella es lo que más me gusta en la vida porque pienso que la vida pasa muy rápido. Ella es lo más importante de mi vida, así que cada momento que vivo con ella, es un regalo".

Sin duda, Paz Padilla está viviendo su mejor época y no se cierra puertas a nada ni a nadie. "Una vida es muchas vidas, estamos aquí y entonces hay que vivirlo. Si alguien viene y me viene querer, pues me voy a dejar", ha concluido en su intervención.