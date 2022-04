Tras meses centrada en su salud mental, más apartada de las redes sociales pero muy presente en los medios debido a su separación de Ezequiel Garay, Tamara Gorro se ha abierto emocionalmente, y lo ha hecho en su libro, Cuando el corazón llora (HarperCollins).

La influencer ha estrenado este miércoles su obra, y la ha presentado en el Matadero de Madrid, acompañada de Tania Llasera como presentadora, la inestimable voz de India Martínez y la presencia de sus grandes apoyos: su terapeuta, su psiquiatra, su familia de sangre y su familia virtual y, por su puesto, su expareja.

En el evento, en el que ha hablado de su tratamiento por la "depresión con trastorno de ansiedad mental" que sufre, no han faltado las lágrimas, y mucho menos cuando la modelo ha hablado de algunos duros episodios que vivió en el pasado y que están reflejados en su libro.

A los 12 años, Tamara Gorro fue a un campamento de verano, pero tuvo que volverse antes de tiempo tras sufrir abusos sexuales por parte del padre del dueño del lugar donde se celebraba.

"Era amable, le conocíamos todos. Se acercó al lavado en el que yo estaba apoyada y me preguntó que, como no estaba lavando ropa, si me quería ir con él a pasear al perro", narra en su libro. "Yo, emocionada, le dije que sí, su perro me encantaba. Comenzamos a caminar por el campo, entre muchos árboles. No recuerdo si hablamos o no, ni de qué ni de nada. Solo tengo la imagen de lo que ocurrió después".

Según cuenta, en aquel momento él la besó, la tocó y la intentó tumbar, pero ella le empujó y le golpeó con la rodilla, momento en el que echó a correr por el campo hasta llegar al campamento de al lado, donde llamaron a la guardia civil y, finalmente, su madre la recogió y se la llevó a casa.

Este terrible momento que ella tenía guardado en su 'mochila', Gorro lo extrapola a la inseguridad y "la desconfianza que la acompaña". "Me da vergüenza que me vean desnuda, si puedo evitar la luz en el sexo, mejor. La fuerza me espanta, y no tener siempre una salida, también", ha declarado en su presentación.

Tamara Gorro, India Martínez y Tania Llasera. Bieito Álvarez

Se intentó quitar la vida

Tania Llasera, que además de ser la presentadora del evento de Cuando el corazón llora es parte de su familia virtual y amiga, ha puesto en valor la valentía de Tamara Gorro al pedir ayuda cuando la ha necesitado.

"La salud mental es lo más importante que hay y, cuando te rompes por dentro, cuando el corazón llora, hay momentos horribles que tú has vivido. Que has pensado en quitarte la vida", le ha dicho, provocando que la influencer rompiera a llorar. "Eso no pasa todos los días, no hay que normalizarlo. Has necesitado ayuda y la has pedido, estás en el camino".

"Yo, cuando pasa ese capítulo, solo estaba con Luz [su terapeuta], y en ese momento, yo la llamé y ella me dijo: 'Es el momento de pasar con otro profesional, porque yo aquí no puedo hacer nada'. Entró Tamara [su psiquiatra] y retomó el rumbo de mi vida con una medicación que aplaudo, de la que estoy muy a favor. Vivan las pastillas de la felicidad".