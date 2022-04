Compromís demana reunir la comissió de pressupostos del Botànic davant el nou context derivat de la guerra

"En primer lloc, volem reconéixer l'èxit compartit del govern del Botànic, que va suposar que l'elaboració dels seus pressupostos emanarà del consens de la comissió política i del diàleg social. El moment històric actual exigeix un nou esforç, rigor i generositat per a adaptar el pressupost a les greus conseqüències derivades per la invasió d'Ucraïna", defèn la coalició en un comunicat.

A partir d'ací, demana que puga reunir-se de nou aquesta comissió per a redirigir el pressupost cap a les noves demandes i augmentar, com es va fer per a respondre les conseqüències de la pandèmia, el suport a les famílies i sectors productius de l'economia valenciana amb "la doble prioritat de combatre les desigualtats i la lluita contra el canvi climàtic".

També urgeix a "redoblar" la reivindicació per un finançament autonòmic just i a la desburocratización dels fons europeus de recuperació, amb l'objectiu de combinar la resposta enfront de les emergències a curt termini i seguir implementant reformes estructurals.

La setmana passada, el conseller d'Hisenda, el socialista Vicent Soler, ja va avançar que el pressupost autonòmic de 2022 es modificarà perquè tinga en compte l'augment de preus i les aportacions de l'Estat o la UE.