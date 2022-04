Belén Esteban está cansada de que le lleguen noticias de su hija y su marido que, insiste, son falsas. Así lo ha expresado este martes en Sálvame, donde ha estallado al escuchar que la joven podría trabajar en Supervivientes al haber estudiado el grado de Comunicación Audiovisual.

"Eso es falso. No la ha llamado nadie. Y aunque la hubieran llamado, saben que Andrea no se dedica a esto. Dejad de mentir. No quiere salir, dejadla en paz. Yo hablé de ella... hasta que me dijo: 'Ya'", ha avanzado la de Paracuellos mirando a cámara.

La tertuliana ha subrayado que la joven "acabó hace un año la carrera", y que ni ella ni su marido, Miguel Marcos, están interesados en participar en el reality, pues no son personas públicas. "Basta ya de utilizar a gente anónima, que mi marido no salió ni en la exclusiva de su boda, que nunca se ha sentado aquí... Ya está bien, ¿vale?", ha añadido.

La colaboradora del espacio de Mediaset ha amenazado con "demandar" a quienes difundan informaciones que no son ciertas. "Ya lo he hecho, y se puede ganar, ¿eh? Se puede ganar", ha avisado, visiblemente seria, desde el plató.

Jorge Javier Vázquez ha apoyado a su compañera al ser consciente de que "últimamente" se está difamando sobre su vida privada, y ha pedido que la situación pare pronto.