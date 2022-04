Oltra destaca que el programa Kumpania per a l'atenció de l'alumnat gitano "ha aconseguit nivells d'èxit del 90%"

Segons ha indicat la Generalitat en un comunicat, Oltra ha presidit la reunió del Consell Valencià del Poble Gitano en el qual s'ha fet un repàs de l'Estratègia Valenciana per a la Igualtat i la Inclusió del Poble Gitano, que inclou mesures com el programa Kumpania.

Aquest programa estava pensat en principi per a les etapes de Primària i Secundària, però enguany s'ha ampliat als ensenyaments no obligatoris (infantil, cicles formatius de formació professional, estudis universitaris, batxillerat, entre uns altres).

La vicepresidenta he explicat que en 2022 el seu departament compta amb una inversió de 8,8 milions d'euros per al finançament dels programes Kumpania, Impulsa Kumpania, que va dirigit a la primera infància, i Kumpania Plus, per a acompanyar en els estudis postobligatoris.

L'ampliació d'aquests programes ha permès passar de 12 a 28 programes, dels quals 14 són d'Impulsa Kumpania, 10 de Kumpania i 4 de Kumpania Plus, de manera que ara es dóna servici a 19 barris de les localitats d'Alacant, Burjassot, Castelló de la Plana, Elda, Elx, Llíria, Paterna, Sagunt i València.

Aquest increment de recursos ha permès ampliar el nombre de xiquets, xiquetes i adolescents de 274 a 651, i també millorar les plantilles que han passat de 103 a 189 persones professionals, de les quals 76 pertanyen al col·lectiu gitano.

"El Kumpania s'ha demostrat com un instrument efectiu per a intervenir en aquells factors que determinen la desigualtat de condicions i resultats en les quals es troba l'alumnat gitano en el sistema educatiu respecte de la població majoritària, mentre els procura els mitjans necessaris per al desenvolupament de les seues capacitats i l'èxit dels seus estudis", ha afirmat.

En aquest sentit, ha recordat que durant la pandèmia es va facilitar als participants en aquest programa dispositius mòbils i altres instruments que facilitaren el seguiment de les classes en aquells casos en què l'assistència presencial no era possible.

KUMPANIA

La primera fase d'aquest servici de millora socioeducativa, en funcionament des de 2019, ha tingut un gran èxit amb els xics i xiques que han participat en ell, i que han aconseguit graduar-se en secundària en la majoria dels casos, a més d'un ampli reconeixement tant per entitats especialitzades en poble gitano, com per part de la pròpia Unió Europea, que l'ha reconegut com a bona pràctica.

Així, el curs passat, malgrat les dificultats que va suposar la pandèmia per a poder oferir classes presencials, dels 268 alumnes i alumnes que van acabar el curs en el programa Kumpania, 239 van promocionar de curs, la qual cosa suposa el 89 per cent del total, i 17 d'ells van aconseguir graduar-se en Secundària.

La reunió del Consell del Poble Gitano també ha servit per a informar sobre l'elecció d'Alexandrina Da Fonseca com a vicepresidenta primera d'aquest òrgan, la creació del qual emana de l'Estratègia Valenciana per a la Igualtat i la Inclusió del Poble Gitano, que és la que estableix les línies de treball prioritàries en aquest àmbit de la Generalitat.