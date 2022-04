Juan Magán ha dejado realmente sorprendidos a sus seguidores de Instagram con el título de su última foto en la red. Un título bastante escatológico, aunque, eso sí, ha conseguido arrancar las "carcajadas" de sus fans, tal y como reconocen ellos mismos.

El rey del electrolatino ha elegido una imagen promocional, de estudio y en blanco y negro, y una pose a la que él mismo ha querido dar su propio sentido.

"Parezco estar oliendo uno de mis pedos recogido a modo cazuela", ha escrito el artista catalán, de 43 años.

"Aquí todo vale y además escuchamos letras peores a diario", escribe dirigiéndose a sus seguidores, a los que deseó también un "feliz domingo".

Unas palabras que, obviamente, han dado mucho de sí en su muro, y que han provocado la reacción de los usuarios de internet, que le aplauden su humor. Así, se pueden leer comentarios como "No se puede ser más grande amigo. Desde casa huele ese pedo. Me has sacado un gran carcajada, CRACK", "Jajajaja the master 🔥🔥🔥🔥" o "Jajaja, solté una gran carcajada jajaja".

Le hacen meme

Hace unos días, Magán se convirtió en tendencia en las redes sociales tras publicar un texto en el que confiesa cómo reaccionaría si se encontrara con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Según el artista catalán, "abrazaría fuerte a Putin" y le diría que le ama. "Seguramente no entendería nada y le iría contando entre risas a su círculo de amigos que un imbécil le dijo te amo en lugar de agredirlo", relató.

"Estoy convencido de que sería un paso para que, tarde o temprano, el odio sea reemplazado por amor, quizá eso es de lo que carecen las personas que hacen la guerra", sostenía el cantante en sus stories de Instagram, que también aprovechó para mandar un mensaje de ánimo y fuerza a todo el pueblo ucraniano.

Unas palabras que tuvieron mucha repercusión en las redes sociales, que se mostraron realmente sorprendidas y, como es habitual, aprovecharon para hacer multitud de graciosos memes al respecto.