Muere el hijo de Miguel Ángel Cabrera, exteclista de Camela, a los 18 años tras sufrir un accidente de tráfico

Este fin de semana, Miguel Ángel Cabrera, exteclista del grupo Camela, ha comunicado que está viviendo un gran dolor, pues su hijo Rafa, de 18 años, tuvo un accidente de tráfico el pasado 28 de febrero, días después, falleció.

El músico, que se marchó de la banda en 2012, se ha dirigido a su cuenta de Instagram para dar las gracias por las muestras de cariño que estaba recibiendo y contar lo que había pasado.

Visiblemente emocionado y afectado, Cabrera pidió perdón por su problema para hablar de las fechas concretas, pero reveló que su pequeño falleció el 4 de marzo tras pasar varios días en la UCI. "Hago este vídeo solamente porque tengo un montón de mensajes y creo que lo merecéis", contó.

"Mi hijo estaba muy unido a mí, estaba encariñado de mí. La verdad es que es una pérdida que no se puede asimilar, queda de por vida", comentó entre lágrimas y, después, reveló que hasta ahora no había podido hablar de esta dura pérdida. "Se cumplen dos meses desde que falleció. El 24 de abril cumplía 19 años. Me cuesta mucho hacer este vídeo".

"No puedo ver ninguna foto de él. No hay forma de verlo, hoy por hoy", confesó. "Amor mío, lo que te quiero. Mi niño, que no me decía una palabra más alta y te lo has llevado. Te amo, hijo mío, siempre voy a estar contigo".

Al parecer, Rafa iba en un coche con dos amigos, pero conducían con exceso de velocidad. Tras chocar el vehículo, recibió un golpe en la cabeza que provocó su hospitalización en estado grave.

Tras el vídeo que el pianista publicó, sus excompañeros de Camela mostraron sus condolencias públicamente. "La canción más bonita que jamás hayas escrito. Ánimo, Miguel", le escribió Dioni Martín, palabras que también compartió Ángeles Muñoz.