Aragón explica su rechazo al proyecto olímpico del COE: "Debía ser el hockey para ellos y aquí el patinaje artístico"

El consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, ha asegurado, en relación a la candidatura conjunta de Aragón y Cataluña a los Juegos Olímpicos de Invierno: "En todo momento se ha hecho, se está haciendo y se va a hacer todo lo posible porque haya una candidatura en el 2030, pero siempre que los intereses de todo el territorio estén representados en la misma".

Así se ha pronunciado Faci este lunes, durante la presentación del programa de actos elaborado por el Gobierno de Aragón para apoyar la difusión de la candidatura de la Jota como Patrimonio cultural Inmaterial de la Humanidad de UNESCO. "La distribución de pruebas entre Cataluña y Aragón no garantizaba la igualdad de condiciones ente las dos comunidades autónomas, puesto que no estaba representado todo el Pirineo aragonés, no había equidad en el reparto y así lo manifestamos al Comité Olímpico Español (COE)", ha señalado el titular de Educación, Cultura y Deporte en el Ejecutivo autonómico.

"La distribución de pruebas entre Cataluña y Aragón no garantizaba la igualdad de condiciones ente las dos comunidades autónomas"

Por este motivo, la propuesta en la que trabaja Aragón "garantiza la equidad y la representación de todo el Pirineo", y se presentará en los próximos días, "la estamos ultimando", ha afirmado el consejero autonómico.

Las instalaciones aragonesas en materia de nieve y deportes de invierno son "magnificas" y en cualquiera de las estaciones de esquí se pueden realizar el 90 por ciento de las pruebas recogidas en la candidatura, ha añadido Faci.

Juegos de Invierno 2030 Carlos Gámez

En este sentido, ha explicado que los técnicos que han representado a la comunidad en las seis reuniones celebradas "han defendido los intereses de la comunidad en todo momento" y ha presentado propuestas alternativas para incorporar otras especialidades que garantizaban la vertebración del Pirineo que fueron rechazadas en dos ocasiones.

Además, el consejero ha informado que en la última reunión, Cataluña pretendía que todo el hielo se desarrollase en su territorio, "cuando debía ser el hockey para ellos y el patinaje artístico en Aragón". En ese momento se agrava la candidatura y ya no es aceptable desde el punto de vista de Aragón, ha dicho.

La propuesta en la que se trabaja será "equilibrada, equitativa y en pie de igualdad, como siempre han dicho el presidente del COE, Alejandro Blanco, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez", ha apostillado Felipe Faci.