Mazón (PPCV): "És el congrés de la responsabilitat, amb vocació de govern i d'ajuntar tots els espanyols"

En arribar al Palau de Congressos i Exposicions de Sevilla, on se celebra hui i demà el XX Congrés Nacional del PP, Mazón ha defès que el partit es posa al servici de la societat "amb solvència, eficàcia, claredat i extraordinària responsabilitat".

Després de destacar que la delegació valenciana és la segona més nombrosa, amb quasi 400 compromisarios, ha posat l'accent que tant Espanya com la Comunitat necessiten "despertar". "Però entenent que som tan valencians com espanyols: exercim la nostra espanyolitat amb l'orgull de ser ciutadans de la Comunitat", ha reiterat.

Per açò ha remarcat que el PPCV no acudeix a Sevilla "com una federació com fan altres partits", sinó com a "part d'un tot, d'eixe gran projecte nacional que és el PP en un moment d'extraordinària responsabilitat". Ha confiat així en la capacitat de la seua formació per a "ajuntar tots els espanyols i eixir d'aquesta difícil situació".

En la mateixa línia, el també president de la Diputació d'Alacant ha garantit que "lluitaran" pel canvi, tant a la Comunitat per a "passar pàgina" com a Espanya que "ho necessita al més prompte possible".

"Amb eixe desig i responsabilitat que hem d'assumir, perquè Espanya l'està esperant i la Comunitat la necessita", ha abundat amb "moltíssima il·lusió i ganes de donar el millor, com sempre".