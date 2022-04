Alexia Rivas se pronuncia sobre su aparente enemistad con Anabel: "No tengo ningún problema con ella"

Desde que Anabel Pantoja hiciese pública su separación con Omar Sánchez, no han parado de salir rumores de nuevas parejas del canario. Sin embargo, el que más peso está teniendo es el que le relaciona con Alexia Rivas, lo que puede llevar a un enfrentamiento con la sobrina de la tonadillera.

Aprovechando su paso por la alfombra roja de la gala de los Oscar de Humor, de la que fue presentadora junto a Josema Yuste, la periodista ha aclarado varios aspectos sobre su vida actual, en la que se encuentra "muy feliz". Entre ellos está su relación de amistad con Omar.

"El problema no lo tengo yo, somos amigos, igual que soy de Lara [Sajen], de Palito [Dominguín], el problema no es mío", dijo sobre esos lazos que le unen a sus compañeros de Supervivientes. Además, quiso dejar claro que no tiene "mal rollo con nadie", y que tiene "cero problemas con ella", en referencia a Anabel Pantoja.

También es noticia su buena relación con Isa P, una chica que le parece "encantadora y con la que se puede hablar de todo". No piensa lo mismo de Marta Riesco, con quien no tiene "una relación más allá de los platós", y con la que no está "de acuerdo con ella en algunas cosas".