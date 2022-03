Marta Hazas, en 'El hormiguero': "La danza fue una de las grandes decepciones de mi vida"

Marta Hazas y María Pedraza acudieron este jueves a El hormiguero para presentar su nueva película, Las niñas de cristal, que se estrena en Netflix el próximo 8 de abril.

La cántabra acudió por décima vez como invitada -también colabora en el programa con su sección Idehazas- y celebró por todo lo alto su entrada en el Club Platino del programa de Antena 3.

Hazas entró en un coche descapotable junto a Pedraza, Pablo Motos le entregó su tarjeta Platino, acompañada de la silla especial, la taza y el vídeo repasando sus mejores momentos.

Estudiantes de danza

El filme trata sobre ballet, y la cántabra recordó con el valenciano y su compañera que habían estudiado danza desde pequeñas y cómo era de cruel ese mundo: "Lo estudié desde los 7 años hasta los 16, sí es verdad que la competitividad es muy fuerte, o estás tú o está otra", comentó la actriz.

Hazas también explicó por qué lo dejó: "Me gustaba la danza, pero me faltaba la palabra. También fue una de las grandes decepciones de mi vida, era todo niñas vestidas de negro, mucha disciplina y no se bailaba nunca".

El presentador también quiso que su colaboradora contara una escatológica anécdota que le sucedió en el colegio: "Con 3 o 4 años quise entrar en el coro, pero las monjas me echaron porque cantaba muy mal".

"Del berrinche que me cogí, fui al patio, me levanté la falda del uniforme y me cagué en el suelo del colegio de monjas, que me llevaron al psicólogo por haber hecho eso", recordó la cántabra entre risas.