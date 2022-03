Kiko Hernández vuelve a 'Sálvame' y desvela que ha sufrido mucho por culpa de la covid: "He estado muy mal"

Kiko Hernández está de regreso en Sálvame, el programa en el que ha trabajado 13 años. Su ausencia de las últimas semanas hizo que se perdiera la despedida de Carlota Corredera o el estreno de Lo de Belén. Pero la realidad es que no ha faltado al programa por unas vacaciones, sino porque ha tenido covid. Y lo ha pasado realmente mal.

"He tenido covid. Y he estado muy mal. He tenido fiebres de 39, 40... y no la bajaban. Y principio de neumonía" ha explicado Kiko Hernández a sus compañeros de programa. "Hoy es el primer día que doy negativo y es el primer día que me levanto de la cama. Me faltaba hasta el aire. No podía ni hablar".

"Un día estuvieron decidiendo si me ingresaban en el hospital o no. Yo ya, imagínate... me puse a llorar al médico, que si me iba a morir, que si me iba a morir..." comentaba el tertuliano ante la sorpresa de Jorge Javier, que insistía en que él creía que lo estaba pasando de forma muy leve.

"Yo es que en dos años no lo había pillado. Si no llego a estar vacunado, igual ahora mismo estoy en la UCI. Ni Paracetamol ni nada. Nada me bajaba la fiebre". Lo cierto es que el colaborador está de vuelta y parece que en buena salud para seguir dando noticias bomba en Sálvame.