Ucraïna.- Obri a Llíria (València) un economat gratuït per a les famílies fugides de la guerra

Actualment disposa de mes de 50 tones de material d'ajuda humanitària: roba, menjar no perible, bolquers, productes per a infància, productes d'higiene personal... procedents de donacions principalment d'empreses i organitzacions de tot tipus. És un projecte impulsat per l'empresari valencià Juan Manuel Baixauli, amb la col·laboració de Fundació Juntos Por la Vida i Grupo Sanz.

Poden arreplegar l'ajuda els refugiats que han arribat a la Comunitat, tenen necessitats d'emergència i s'identifiquen com desplaçats ucraïnesos. La llista i els contactes de repatriats per part de Junts per la Vida és essencial per a comunicar amb les famílies i ajudar-los a arreplegar el material, mitjançant un registre de dades personals, nombre de convivents i tipus d'ajuda necessària.

Aquesta ONG valenciana, dins de la seua campanya d'emergència per Ucraïna, trasllada en autobusos a famílies ucraïneses que fugen de la guerra. Ho organitza des de la frontera amb Polònia, on treballa un equip dels seus voluntaris mentre uns altres organitzen a València l'allotjament de les persones que arriben. De moment ja ha traslladat a la Comunitat a prop de mil persones.

A més de l'economat s'han realitzat entrega a domicilis, a pisos on hi ha ucraïnesos que no tenen cap recurs. L'entitat estudia si aquesta acció es pot organitzar per a disposar d'un sistema de repartiment destinat a les persones que no es poden desplaçar el magatzem.

En principi, tota l'ajuda es destina als refugiats que arriben a la Comunitat, encara que hi ha col·laboracions directes amb centres sanitaris i hospitals d'Ucraïna als quals s'envien medicaments i utensilis necessaris en coordinació amb els voluntaris de la frontera.

L'economat aquesta coordinat per una persona, amb la missió d'organitzar la recepció diària de mercaderia i tot tipus d'ajuda. També coordina als voluntaris que ordenen i classifiquen l'ajuda per a exposar-la de manera organitzada.

En el centre col·laboren de forma solidària molts voluntaris, per part d'iniciatives particulars, grups organitzats amb interés social i organitzacions ucraïneses a València, mentre s'espera l'aportació i donació d'empreses i particulars. Ara necessiten menjar no perible -solament s'admet aquest tipus d'aliments-, bolquers, productes per a infància, higiene personal, neteja i llavat de roba.

Juan Manuel Baixuali lidera de personalment aquest projecte, amb la creació del magatzem i la convocatòria d'ajuda múltiples d'empreses i organitzacions valencianes. Grupo Sanz ha cedit les instal·lacions mentre altres empreses col·laboren en la recollida i enviament de material. Fins al moment no han rebut cap ajuda pública.