La puesta en marcha total del túnel de Glòries de Barcelona comportará colas: será clave aprenderse el camino

El domingo será un día histórico en Barcelona, porque tras más de seis años de obras, por fin se pondrá totalmente en marcha el túnel de Glòries con su apertura también en sentido Llobregat. La plaza quedará así casi libre de coches -solo circularán autobuses, taxis y bicicletas- y con más espacio para el paseo y el verde, pero habrá una contrapartida: más retenciones en la zona. El Ayuntamiento ha alertado de ello este jueves y ha indicado que sobre todo serán consecuencia del desconocimiento de los nuevos itinerarios por parte de los conductores.

El gerente de Movilidad e Infraestructuras, Manuel Valdés, ha apuntado que las colas se producirán "los primeros días, seguramente semanas", y para hacerlas más llevaderas, ha recomendado usar el transporte público. En caso de optar por el vehículo privado, ha aconsejado "salir con tiempo y, si es posible, no en hora punta" e informarse antes bien de la nueva configuración vial y del estado del tráfico.

Está previsto que, si no hay condiciones meteorológicas muy adversas, el túnel de Glòries en sentido Llobregat esté plenamente operativo a las 8 horas del domingo 3 de abril, tras ponerse en marcha en sentido Besòs el pasado noviembre. Antes, a última hora del sábado, la Guardia Urbana iniciará los desvíos de tráfico y empezarán los trabajos de implementación de la nueva configuración viaria. El cuerpo policial desplegará un dispositivo específico en la zona durante unos días para orientar a los conductores y garantizar que se cumplan las normas de circulación.

Las modificaciones viarias

Entre los principales cambios viales que comportará la puesta en funcionamiento del túnel para entrar a la ciudad está la eliminación de los carriles de circulación en superficie que quedaban en la Gran Via, entre las calles Bilbao y Padilla. En este ámbito no habrá tráfico de paso y solo podrán desplazarse por los laterales los vehículos de vecinos, servicios, emergencias y el transporte público (tramo Bilbao-Independencia y tramo Castillejos-Padilla).

Los vehículos que circulen por el túnel, al salir, tendrán la opción de subir por Padilla (carril derecho) o por Marina (carril central). En línea recta por la Gran Via, por el carril de la izquierda, solo podrán circular los autobuses. Antes de entrar al túnel, a la altura de la Rambla de Poblenou, habrá una salida hacia el lateral de la Gran Via exclusiva para buses y taxis. En este punto se mantendrá el actual semáforo con un doble objetivo: permitir la maniobra a estos vehículos para acceder a su rampa para abandonar el túnel desde el carril bus situado a la izquierda y regular el tráfico que entra al corredor. El transporte privado que circule por la C-31 y quiera acceder al lateral de la Gran Via tendrá que utilizar la salida 207 Bac de Roda/Poblenou.

Las modificaciones, además, provocarán la eliminación del actual giro desde el ámbito central de la Gran Via en sentido Llobregat hacia la calle de la Independència. Los vehículos que usaban este itinerario para conectar con Aragó tendrán dos opciones. Una es salir por la salida 207 Bac de Roda/Poblenou, continuar por Bac de Roda y después girar hacia Aragó o Mallorca. Otra es seguir en la C-31 hacia el interior del túnel y llegar a Aragó a través de Padilla o Marina.

La calle de la Llacuna quedará sin conexión con la Gran Via en sentido Llobregat y únicamente restará operativo un carril para acceder al lateral mar, en sentido Besòs (vados y servicios). En el tramo entre la calle de Perú y la Gran Via, Llacuna se pacificará, con lo que solo se permitirá la circulación de vehículos de vecinos y y para acceder a la zona de carga y descarga del centro comercial de la zona.

