Juana Acosta recuerda la "pesadilla" que vivió con 16 años: el asesinato de su padre

La actriz Juana Acosta fue una de las protagonistas de la última entrega de Las tres puertas, programa presentado por María Casado. La intérprete tuvo una conversación de lo más íntima con la presentadora, siguiendo con el tono personal que persigue el formato.

Así, la invitada se abrió sobre lo que calificó como "la peor pesadilla" por la que había pasado: el asesinato de su padre, cuando ella tan solo tenía 16 años. Según dijo, antes era más reservada con el traumático hecho, pero desde hacía unos meses sentía alivio al compartirlo. "Mi herida se ha convertido en arte y en poesía, que es lo contrario a la violencia", explicó.

Aunque en la actualidad se encuentra mucho mejor gracias a la terapia, recordó que en su momento le causó tanto dolor la muerte de su padre que, inconscientemente, dejó de bailar.

El suceso ocurrió en la ciudad colombiana Cali y es narrado por la actriz en el espectáculo El Dolor, que incluye poesía y danza. "No hay nada más injusto que un asesinato, y más cuando es a un padre tan excepcional como el mío. Era un ser extraordinario, tan bello por dentro, como por fuera. Con un sentido del humor increíble y con una gran generosidad", lamentó.

Después, y visiblemente emocionada, la actriz contó cómo llevaron la tragedia tanto ella como el resto de su familia. "Era muy amado por la gente. Tenía 51 años, era muy joven. Yo tenía 16 y me tocó vivir eso, fue horrible. Cuesta. Es un horror, es la peor pesadilla que te puede pasar. A mí me rompió la vida en dos, es algo que no te esperas en absoluto y que te marca para toda la vida. Una de mis grandes heridas es lo injusto. Lo que no es justo me saca de mis casillas", continuó recordando.

En La Roca, el formato presentado por Nuria Roca, la artista contó que nunca se llegó a saber qué llevó al asesino a acabar con la vida de su padre, que fue "un crimen impune" y apuntó que era "una época muy compleja en Colombia". Además, dijo que, en el entierro, "estaban sus cuatro exmujeres muy tristes y otras tres o cuatro que lloraban como magdalenas que nadie sabía quiénes eran".