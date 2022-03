Joan Francesc Mira serà investit doctor honoris causa de la UA

La proposta, que ja compta amb el vistiplau de la Junta de Facultat, recalca la figura de Mira com un "intel·lectual complet que en l'actualitat, costa molt de trobar ja que abraça una dimensió vasta i diversa d'interessos de coneixement". La investidura està prevista durant l'acte de Clausura del Curs Acadèmic, informa la institució en un comunicat.

L'argumentari que defèn la concessió del grau de doctor honoris causa per la Universitat d'Alacant a Joan Francesc Mira, destaca que és "antropòleg per vocació, helenista per dedicació professional, columnista, escriptor d'assaig i novel·lista, sense deixar de banda la tasca com a traductor d'autors clàssics".

És per açò que li defineix com un "intel·lectual complet", en el sentit que la seua obra "aspira a ser més la d'un humanista clàssic que no la d'un especialista en un camp determinat del coneixement", també assenyala que "com a assagista ha estat innovador, molt singular sempre, caracteritzat per una prosa persuasiva i fluent, i per una perspectiva personal.

"Com a novel·lista ha construït una obra vasta i ha destacat a crear un món propi i a definir un estil inconfusible", afig el text, que subratlla que "els seus interessos intel·lectuals abracen un ventall amplíssim de qüestions que li situen en la gran tradició humanista i il·lustrada europea".

Entre altres punts, el Consell de Govern del mes de març també tractarà el nou Pla Estratègic de la Universitat d'Alacant per al període 2022-2024. En finalitzar el Consell de Govern, si és el cas, s'emetrà una nota de premsa amb els acords més destacats.